Calcio Fvg, Eccellenza: lo Zaule Rabuiese piega la Juventina con i gol di Cofone e Podgornik

MUGGIA. Da una parte una che guarda da vicino le prime, dall’altra una che guarda da vicino le ultime. Lo Zaule Rabuiese punta in alto con ambizioni legittimate da una valida rosa, la Juventina invece vuole la salvezza cercando di non soffrire tanto. Domenica 11 dicembre è finita 3-0 per i padroni di casa che nel corso nella sfida hanno avuto anche varie altre opportunità per arrotondare ulteriormente il risultato. I goriziani si sono resi pericolosi poche volte: fossero stati maggiormente cinici la contesa avrebbe forse potuto cambiare nel suo svolgimento.

Lo Zaule la sblocca subito: cross dalla sinistra di Olio e perfetta incornata di Cofone da centroarea che insacca angolato. All’11’ lo stesso centravanti potrebbe raddoppiare, sempre di testa, stavolta su imbeccata di Maracchi ma la mira è di poco sbagliata. Ed ecco al 13’ il primo tentativo ospite, uno di quelli sopracitati: su passaggio basso dalla destra, Martinovic impatta la sfera all’altezza del dischetto, una sorta di rigore in movimento, ma scivola e colpisce male e il possibile pareggio sfuma. Poi nulla di particolare da segnalare sino a dopo la mezz’ora se non alcune proteste da ambo le parti per qualche azione fallosa non sanzionata da parte dell’arbitro Lecchese. Tante le emozioni tra il 34’ e il 44’: ci provano Lombardi (due volte), Millo, Maracchi e soprattutto Hoti dalla parte opposta che lanciato in contropiede cerca dribblare D’Agnolo in uscita ma il portiere è bravo a pizzicargli la palla. Poi arriva il 2-0 con un tocco ravvicinato dello stesso Cofone su assist di Spinelli.

Nella ripresa tentativi per Olio (fuori), Palmegiano (parato) e due volte Meti (parati). L’ospite Furlani al 31’ al volo sfiora il palo. Al 40’ iniziativa di Crevatin sulla sinistra e Podgornik appoggia a bersaglio da pochi passi. Il terzo centro chiude la contesa.

Cento secondi più tardi l’arbitro vede un fallo in area su Cuca e decreta il rigore, alla battuta ci va Selva che lo tira angolato, D’Agnolo però vola e devìa.