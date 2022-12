Pallanuoto Trieste, a Palermo sfida play-off. E le Orchette ospitano il Brizz

TRIESTE Un mattone alla volta, le due principali squadre della Pallanuoto Trieste stanno pian piano edificando un campionato all’altezza delle ambizioni. I rispettivi impegni di questo pomeriggio potranno dare altre indicazioni ai tecnici Bettini e Zizza, conduttori di un dicembre sin qui reso impeccabile dalle zero sconfitte.

La maschile è atterrata a Palermo dove alle 15.30 verrà ricevuta dal Telimar in una delle tante sfide chiave per i play off che continua a regalare questo campionato. Alabardati e siciliani abitano il terzo posto, condiviso anche con Ortigia e Savona a quota 18 punti. Recco conduce a +6 mentre Brescia naviga a vista (21 punti) anche se più volte ha provato a smarcarsi.

Le top six della Serie A1 hanno già creato una voragine con l’altra metà del gruppo e visto il ritmo sostenuto delle prime otto giornate, ogni passo falso potrebbe rivelarsi fatale. «Partita importante - conferma l’allenatore Daniele Bettini - ci arriviamo in buone condizioni, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci. Sarà un confronto davvero insidioso, il Telimar è una grande squadra, allenata benissimo, con tanta qualità, che dal punto di vista tattico sa come muoversi efficacemente, soprattutto in fase difensiva. Dovremo gestire con oculatezza il pallone per evitare di esporci alle loro ripartenze. Sappiamo bene che saranno i dettagli a fare la differenza».

Petronio, out nella vittoria esagerata contro Bogliasco, ha smaltito l’influenza ed è partito con la squadra: anche se non al top il capitano tornerà a disposizione. Turno casalingo per le orchette di Paolo Zizza che hanno già collezionato tre partite di fila senza sconfitta, cosa mai successa lo scorso anno. Alla Bianchi (ore 15.45 con diretta streaming su Vimeo ed ingresso gratuito sugli spalti) arriva il Brizz Nuoto, squadra che assieme a Bologna, Firenze e Como chiude la classifica di Serie A1.

Per la formazione rosalabardata della Samer & Co. Shipping si tratta dell’ultimo impegno del 2022 che in caso di successo potrebbe lasciare la Pallanuoto Trieste a godersi le vacanze di Natale al quarto posto solitario.

Un’opportunità che Zizza non vuole proprio lasciarsi sfuggire: «Vogliamo confermare i progressi delle ultime settimane con un’altra prestazione di livello – commenta l’allenatore partenopeo – Dovremo comunque prestare attenzione al Brizz, squadra che forse ancora non si è del tutto abituata alla categoria ma che esprime una pallanuoto lineare, gioca a viso aperto, è organizzata dal punto di vista tattico ed ha entusiasmo. Tanto da averci messo in difficoltà nel precedente di Coppa Italia (vinto di misura dalle triestine, ndr). Affronteremo un avversario assolutamente da non sottovalutare – conclude Zizza - dovremo stare attenti in fase offensiva e gestire con serenità il pallone in attacco».