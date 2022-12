Triestina calcio, la mediana è a pezzi: a Pavanel restano Lollo o Sabbione

TRIESTE La Triestina è partita verso la Lombardia, a dimostrazione di come in casa alabardata si stia preparando con grande cura una partita delicata come quella di domani a Seregno con il San Giuliano City. Del resto per tutta la settimana, visto l’inusuale orario di inizio della gara alle ore 12, la squadra si è allenata a mezzogiorno, proprio perché i giocatori possano arrivare preparati a un match che deve segnare anche una svolta nel trend finora disastroso in trasferta.

Il problema è che Pavanel arriva alla sfida con il San Giuliano con parecchie assenze e soprattutto con un centrocampo davvero ridotto ai minimi termini. La squalifica di Gori, autore di una prova maiuscola contro la Feralpi, è l’ulteriore tegola in un reparto che sta già soffrendo molte defezioni. Visto che il modulo schierato domenica scorsa ha funzionato e non sarebbe logico andarlo a toccare, per continuare nel 4-3-1-2 Pavanel ha bisogno di trovare un giocatore che possa sostituire Gori.

Se gli altri due di centrocampo saranno sicuramente Paganini e Lovisa, con quest’ultimo che ha meritato la conferma con una prova di sostanza, manca appunto un perno centrale da schierare davanti alla difesa. Naturalmente la soluzione ideale sarebbe quella di Crimi, ma il giocatore ha appena ripreso a lavorare con la squadra dopo il lungo infortunio e sarebbe davvero prematuro gettarlo subito nella mischia, oltre che rischioso per un’eventuale ricaduta.

Un altro giocatore di sostanza che ultimamente ha fatto bene è Lollo, ma dopo gli impegni ravvicinati seguenti a un lungo periodo di inattività, il centrocampista con la Feralpi ha dato forfait per un affaticamento muscolare. Questa settimana ha intensificato i ritmi, ma la sua presenza è ancora in bilico e dovrà essere valutata attentamente fino alla vigilia.

Un discorso che riguarda anche Furlan, apparso anch’esso sulla via del recupero ma ancora al confine tra un rientro immediato ma rischioso e una possibile ulteriore prudenza. E non dimentichiamo che fra gli assenti figurano anche l’infortunato Pezzella e lo squalificato Felici.

Come può dunque risolvere il rebus Pavanel? Se Lollo non recupera, ci sarebbe una soluzione d’emergenza già adottata in qualche partita, ovvero schierare Sabbione a centrocampo, per dare un po’ di fisicità e altezza davanti alla difesa. Soprattutto in una partita che molto probabilmente sarà giocata soprattutto su grinta e agonismo.

E a proposito di difesa, con Sabbione a centrocampo, il posto da centrale accanto a Di Gennaro sarebbe preso a quel punto da Rocchi, oppure da Sottini se si riuscirà a recuperare il giocatore scuola Inter. Sembrano scontati invece Ghislandi e Ciofani come terzini, e anche il terzetto offensivo con Minesso dietro a Ganz e Adorante. La missione dell’Unione, dopo aver spazzato via quello della porta mai inviolata, è di sfatare anche il tabù delle trasferte.