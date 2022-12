Trieste Victory Academy, scossa in panchina: divorzio da Biloslavo, Tremul traghettatore

TRIESTE Arriva la fatidica “scossa” sulla panchina del Trieste Victory Academy. Ufficializzato infatti l'esonero dell'allenatore Roberto Biloslavo, sostituito in veste di “traghettatore”, da Andrea Tremul, classe 1991, già in rosa in veste di difensore e capitano. Le ultime prove dei “lupetti” non sono state metabolizzate a dovere dalla società, specie dal presidente Alex De Bosichi, intervenuto a poche settimane dalla sosta natalizia per conferire una trama abituale per il mondo del calcio, quella di sostituire il tecnico confidando nell'effetto “scossa”, termine con cui voler codificare una svolta, più o meno immediata, in chiave di stimoli e resa.

La classifica di fatto non preoccupava. Dati alla mano, nel girone C della Prima categoria la nuova realtà viaggiava al quarto posto ma a 7 lunghezze dalla vetta presieduta dal Fiumicello, con 8 vittorie in 13 gare, 4 sconfitte e 1 pareggio. Le ambizioni forse erano altre. La creatura sorta questa estate a Borgo San Sergio ambiva ad un ruolo da “galaticos” della Prima, dotata di una rosa esperta da puntellare via via con i rampanti del vivaio. Una trama intaccata da qualche sconfitta di troppo, ma non solo: «Le ultime prestazioni proprio non andavano – ha sottolineato il presidente Alex De Bosichi – Biloslavo non si discute, ha lavorato bene ma in questo momento avevamo bisogno di altro. Certo, anche le molte assenze hanno giocato un ruolo – ha aggiunto – ma dovevamo fare qualcosa subito. Per il momento subentra Tremul, poi vedremo, ci stiamo guardando attorno».

Le opzioni non sono molte in realtà. Sulla piazza figurano tecnici come Cotterle o Varglien, senza contare la possibilità, forse remota, di un “cavallo di ritorno” come Braini: «Quando arriva la scossa il tecnico è il più folgorato – ha scherzato amaramente l'esonerato Biloslavo – auguro il meglio a tutti, i ragazzi tra l'altro sono sempre stati con me. Nessuna polemica, ci mancherebbe, forse pensavamo di avere una Alfa Romeo e invece dovevamo fare i conti con una vettura ancora da carburare...». F.c.