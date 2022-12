Triestina calcio, Pavanel ha trovato la risposta del gruppo grazie alla sua formula ma ora servono punti

TRIESTE. «Io amo Trieste, amo la Triestina e sono il primo che vado avanti. Devono venire con me».

Così si era pronunciato Massimo Pavanel al termine della disfatta di Piacenza. La determinazione del tecnico e forse la settimana trascorsa assieme in ritiro hanno fugato i dubbi sulla volontà degli alabardati di uscire dal tunnel e anche quelli di chi non credono nella capacità di Pavanel di compattare il gruppo. Questo è un aspetto non secondario emerso dalla prestazione con la Feralpisalò. I giocatori non hanno mollato di un metro gli avversari, mordendo le caviglie facendo falli, gettando la palla in tribuna quando serviva. Tutti segnali di un gruppo che non ha smobilitato a dispetto dei risultati molto deludenti dell’ultimo mese. Certo la Feralpisalò non è sembrata molto ispirata, fatto che spesso succede a molte squadre alla terza partita di fila, e nel finale ha dato l’impressione anche di accontentarsi di non perdere. La Triestina comunque ci ha messo del suo tanto da meritarsi qualche applauso da quella minima parte del pubblico arrivata al Rocco (quasi tremila dei quattromila abbonati non erano presenti). E la partita di domenica ha dimostrato ancora una volta quanto la carica agonistica conti in questo campionato tanto equilibrato perché poco tecnico.

Ma a parte la grinta e la concentrazione della Triestina durata per la prima volta quest’anno fino ai minuti di recupero c’è anche un aspetto tecnico-tattico.

Il 4-3-3 è da sempre l’assetto preferito da Pavanel con un uomo davanti alla difesa (domenica Gori) e un altro a ridosso delle punte (Minesso) una potente (Adorante) e l’altra più guizzante (Ganz). Questo consente di sviluppare la fase offensiva con i terzini allargando le maglie del centrocampo avversario. Pavanel farebbe bene a continuare su questo cliché per dare un’identità all’Unione. Lo aiuta al momento la maxi-squalifica di Felici perché l’allenatore si ritroverebbe un surplus di esterni e in più con il giovane ex-Palermo come il migliore di questo avvio di stagione. Del resto la squadra è stata costruita da Romairone su un altro assetto con l’anomalia di Minesso e senza una punta di peso. Ecco perché la Triestina è una squadra poco “centrata” e difficile da governare. Va detto poi che con l’assetto di domenica è paradossalmente più facile trovare le misure a una squadra più forte che gioca a specchio. Quando invece ci si trova a dover affrontare squadre da zona salvezza spesso con tre dietro e una linea a 5 (come ha giocato ad esempio il Piacenza) le operazioni si fanno più complicate. E questo sono e saranno le partite che l’Unione dovrà vincere se vuole tirarsi fuori dalle pesti e trovare quella continuità finora mancata in modo eclatante.

Un’identità tattica definita assieme alla vis pugnandi e ad azzeccatti aggiustamenti a gennaio possono portare fuori dal tunnel. La strada numericamente è in salita. L’Unione non deve toppare le prossime due partite con San Giuliano e Pergolettese e poi per evitare i play-out dovrà fare un girone di ritorno da oltre 25 punti. Insomma si tratta di un’impresa ardua ma non impossibile. Intanto Pavanel si deve concentrare sulla partita di domenica per evitare una prestazione come quella di Piacenza. Stavolta un rovescio sarebbe imperdonabile.