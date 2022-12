Pallamano Trieste, la rivelazione Mazzarol: «Miglioro grazie al tecnico e all’esempio di Visintin»

TRIESTE. Non è bastata l'ottima prova di un ispirato Gabriel Mazzarol a trascinare Trieste al successo sul campo del Cassano Magnago. L'ala triestina, in doppia cifra grazie al pregevole 10/13 segnato a referto sul campo del PalaTacca, si è confermato tra gli uomini più in forma a disposizione del tecnico Fredi Radojkovic. Classe 2001, cresciuto nel vivaio biancorosso, Mazzarol rappresenta, insieme a Federico Urbaz, una delle certezze della Pallamano Trieste del futuro ed è la conferma della bontà del lavoro sul settore giovanile svolto dalla società del presidente Semacchi.

«Pensare di poter essere un punto di riferimento della Trieste del futuro è un motivo di orgoglio - racconta Mazzarol- Oggi ho la fortuna di poter lavorare e crescere con un grande allenatore come Fredi Radojkovic e di potermi allenare ogni giorno seguendo compagni di squadra, cito capitan Visintin per tutti, che sanno essere un esempio in campo e fuori. L'idea, un giorno, di poter fare lo stesso con i giovani che oggi stanno crescendo nel nostro vivaio è estremamente stimolante».

Un passo alla volta, una crescita che ha consentito al giovane Gabriel di diventare un uomo importante nelle rotazioni in questo difficile campionato di serie A2. A Cassano Magnago la sua freddezza nel finale ha portato Trieste a un passo dalla vittoria. «Sono contento della mia prestazione - continua l'ala biancorossa - contro un'avversaria di qualità e su un campo in cui non è mai facile fare risultato. Un pizzico di rammarico solo per come si è conclusa la partita, per il due minuti che mi ha escluso dal match nei secondi decisivi e per un pareggio in extremis che vanifica in parte la mia prova. Ci sarebbe piaciuto vincere anche se, detto con molta onestà, probabilmente Cassano Magnago non avrebbe meritato la sconfitta. Proprio per quella che è l'analisi della partita, devo dire che alla fine quello raccolto sabato scorso è un punto guadagnato».

Il mezzo passo falso di Cassano Magnago ha consentito alla capolista Appiano di consolidare il primato allungando a quattro i punti di vantaggio sulla formazione di Fredi Radojkovic. Resta comunque un risultato importante importante perchè ha consentito ai biancorossi di mantenere il secondo posto solitario della classifica davanti all'Arcom. «In questa fase del campionato non guardiamo troppo alla classifica - conclude Mazzarol - Il nostro è un girone estremamente competitivo, ogni giornata propone partite che nascondono insidie per cui ragionare oggi su quello che potrà accadere tra qualche mese non ha molto senso. Non c'è o personalmente non ho mai sentito la pressione del risultato a ogni costo, l'unico obiettivo che abbiamo è quello di centrare uno dei primi tre posti e guadagnarci l'accesso ai play-off promozione».

Un risultato da rincorrere anche grazie all'apporto di Luciano Scaramelli, terzino mancino che esordirà sabato nel match in programma a Chiarbola contro il Metelli Cologne.