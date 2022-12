Pallanuoto, lo strappo di Trieste non lascia scampo al Posillipo

TRIESTE Vedi Napoli e poi vinci. A Posillipo arriva un altro successo per gli irriducibili della Pallanuoto Trieste che con il 9-13 della “Scandone” salgono a quota quindici punti in Serie A1, beati della quarta vittoria consecutiva.

C’è poco da fare per i padroni di casa, bravi comunque a tenere viva la partita per almeno tre tempi prima di inchinarsi allo strappo alabardato, arrivato proprio nel momento di tirare le somme. Trascinatore della partita è stato ancora una volta l’attaccante giapponese Yusuke Inaba che ha chiuso la settima giornata con un pokerissimo, di fatto piegando una partita complicata a favore della formazione ospite. Grazie ai tre punti, la Samer & Co Shipping non perde i contatti con il vertice e rimane sulla scia delle prime quattro, tutte vittoriose nei rispettivi impegni. A rompere il ghiaccio ci ha pensato il padrone di casa Briganti, prima dell’inondazione alabardata che con Podgornik, Bego e Bini ha portato la formazione di Bettini sull’1-3. Lanfranco accorcia, Inaba disinnesca e Abramson chiude la prima frazione sul 3-4. Nel secondo periodo Posillipo ribalta il risultato lasciando sul posto Trieste con quattro schiaffi scaturiti dal timbro di Mattiello e Abramson e soprattutto dalla doppietta di un ispiratissimo Briganti. Sul 7-4 Mezzarobba prova a ricucire mentre Inaba allo scadere ripristina la situazione di parità che accompagna le squadre al cambio campo. È sempre il giapponese ad inaugurare il terzo periodo, seguito a ruota da Mladossich in superiorità numerica prima del penalty di Briganti. Gli ultimi otto minuti Trieste riesce a scrollarsi di dosso il fiato dei biancoverdi ancora una volta con Mezzarobba, quindi l’11-8 di Podgornik. Briganti riapre l’incontro su rigore, ma l’entusiasmo è presto spento da Inaba e dal terzo sigillo di Podgornik. «Partita complicata - spiega l’allenatore Daniele Bettini - eravamo un po’ contratti soprattutto all’inizio, è fisiologico in questa fase della stagione. Pian piano abbiamo chiuso con più attenzione in difesa e anche in fase offensiva le cose sono andate meglio».

«Sapevamo che non sarebbe stato semplice - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - campo difficile, loro ci hanno messo il massimo impegno, siamo stati bravi a prenderci questi tre punti». La classifica. Pro Recco 21; Ortigia Siracusa, Bper Savona e An Brescia 18; Pallanuoto Trieste, Telimar Palermo 15; Iren Genova Quinto 9; Anzio Waterpolis 8; Netafim Bogliasco 6; De Akker Bologna e Rn Salerno 4; Posillipo, Distretti Ecologici Roma, Catania 3.