Davis e Ruzzier domenica sfidano l’highlander dei play, Cinciarini

La coppia è di fresca unione, appena una partita che per giunta ha inevitabilmente fornito indicazioni parziali. Undici minuti soli per Michele Ruzzier contro Brescia, giornata da stakanovista, l’ennesima, per Corey Davis.

Domenica al rinnovato PalaBigi di Reggio Emilia la gestione del minutaggio dell’accoppiata della Pallacanestro Trieste dovrebbe cambiare, con una differenza meno marcata: una progressiva crescita dell’impiego del triestino anche se non ancora a pieno ritmo-partita, qualche minuto in più di respiro per Davis chiamato anche ad agire da guardia quando Gaines rifiata e Bartley spende tempo da ala piccola.

Se sabato scorso Brescia aveva proprio in regia l’apparente carenza a causa del serio infortunio di Caupain, domani l’esame per la coppia di play biancorossi (anzi, terzetto, non va dimenticato l’apporto di Stefano Bossi) diventa sostanzioso. Di fronte ci sarà l’esempio di una delle più sorprendenti rinascite del basket italiano.

Andrea Cinciarini, 36 anni compiuti lo scorso giugno, otto stagioni fa proprio con Reggio Emilia aveva raggiunto una finale scudetto, poi vinta da Sassari. Dopo, il trasferimento all’Olimpia Milano, prestigioso, remunerativo, ma anno dopo anno con un minutaggio sempre più risicato. L’anno scorso il ritorno a Reggio Emilia e si è visto il miglior Cinciarini di sempre, con tanto di tripla doppia stile Nba (12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist).

Le sue medie in questo campionato raccontano di 10,1 punti e 10,3 assist. Il secondo per punti segnati nella squadra di Max Menetti.

Insomma, mentre i lunghi triestini aspettano di capire se si dovranno confrontare con Hopkins o se darà forfait, i registi di Marco Legovich sanno già che dovranno spegnere il faro reggiano.

Stasera intanto la nona giornata si apre alle 20.30 con Tezenis Verona-Bertram Tortona.

Il programma di domenica: HappyCasa Brindisi-Umana Venezia (ore 12), Germani Brescia-Gevi Napoli (17), Banco di Sardegna Sassari-EA7 Armani Milano (18.10), Dolomiti Energia Trentino-Carpegna Prosciutti Pesaro (18.30), Openjobmetis Varese-Virtus Segafredo Bologna (19), Givova Scafati-Nutribullet Treviso (19.30), Unahotels Reggio Emilia-Pallacanestro Trieste (20.30).

Classifica: Virtus Bologna 16, Milano 14, Tortona, Varese 12, Pesaro, Trento 10, Venezia, Brescia 8, Brindisi, Sassari, Napoli 6, Scafati, Verona, Reggio Emilia, Trieste, Treviso 4.