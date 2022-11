Pallacanestro Trieste, Bartley ha completato la rincorsa: nessuno in A segna più di lui

TRIESTE. Frank Bartley ha completato la rincorsa: con i 29 punti segnati sabato 26 novembre alla Germani Brescia ha colmato le due lunghezze che lo speravano dal leader della classifica realizzatori di serie A, il pesarese Abdur-Rakhman. Il “toro” biancorosso adesso condivide il trono con 19,9 punti di media confermandosi una delle rivelazioni straniere del campionato. La graduatoria delle mani roventi del torneo sta cominciando a sgranarsi e l’impressione è che a giocarsela saranno i due attuali contitolari del primato e i due bresciani Petrucelli e Della Valle. Quinto ma staccato è Frank Gaines che di punti a sera ne imbuca 16,6.

Bartley non è presente però solo in questa classifica. La performance contro Brescia (oltre ai 29 punti con 10 su 14 dal campo anche 5 rimbalzi e due assist) lo ha proiettato al terzo posto per valutazione complessiva. 19,8 contro i 22,5 del leader - rieccolo - Abudur-Rahkman. Bartley è nella top 5 anche per falli subiti, quasi cinque ad incontro, e stoppate subite. Non è una gran nota di merito quest’ultima ma va anche considerato il tipo di gioco dell’esterno biancorosso che cerca di battere l’uomo e buttarsi a canestro e non si limita a stazionare sul perimetro.

La prova contro Brescia ha invece costretto Skylar Spencer, finora premiato più dai numeri che dall’effettivo non entusiasmante rendimento sul parquet, ad arretrare nelle sue classifiche di specialità. Arretra a quinto nei rimbalzi totali e quarto negli offensivi, rimane secondo nelle stoppate.

L’altro “evento” dell’ultimo turno è vedere Gaines perdere il meno ambito dei record, quello delle palle perse. Intendiamoci, commette comunque tre sprechi a partite ma c’è chi da domenica fa leggermente peggio di lui: ebbene sì, la vecchia conoscenza Adrian Banks.

Tra le statistiche di squadra la più evidente è purtroppo negativa: la Pallacanestro Trieste è la peggior difesa della serie A concedendo in media 89,8 punti. A parziale scusante vanno considerati i due supplementari disputati contro Napoli e Brescia che hanno ovviamente fatto gonfiare il dato. Cenerentola anche nel plus/minus (la voce che fotografa l’impatto di ogni singolo giocatore sul match), è ampiamente rivedibile dalla lunetta, penultima con il 68,9%. Un dato riconfermato ahinoi anche nel finale del match con Brescia....