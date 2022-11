Basket serie B, Pontoni Falconstar bella per 35 minuti poi prevale il colosso Mestre

MONFALCONE La Pontoni Falconstar cede con onore sul campo di uno dei top team del campionato, la Gemini Mestre che centra l'ottava vittoria in 9 gare. I monfalconesi di Praticò restano in scia fino al 35' poi i veneti fanno la differenza per la superiore struttura di squadra.

Rezzano, reduce dal 6/6 dalla lunga distanza nella vittoria con Bergamo, riparte dallo stesso punto e apre le danze con una tripla, accendendo la miccia di un buon inizio della Pontoni che al 4' raggiunge il +6 (12-6) con Bacchin. Furin è confermato in quintetto base sotto le plance nonostante il recupero di Medizza e il giovane lungo di Portogruaro contribuisce alla produzione offensiva della Falconstar che resiste ai tentativi di riaggancio di Mestre fino a quando non si sveglia Sebastianelli che con una prima tripla riporta il match in parità a quota 17 e con la seconda consente ai veneti di tagliare per primi il traguardo del 10' (22-19). In apertura di seconda frazione Mestre preme ancora con Rossi e Pellicano che fanno +6 sul 26-20. Prandin, recuperato in extremis dopo aver superato un problema alla schiena, entra dalla panchina per dare linfa all'attacco monfalconese e assieme all'inesorabile Rezzano permette alla Falconstar di non perdere contatto con i veneti che toccano il +8 sul 36-28 ma non riescono ad andare oltre. La Pontoni prova anzi a rientrare sotto con i canestri di Bacchin e Furin ma Mestre controlla un +7 (44-37) all'intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi prova a scattare la Gemini, che con una tripla di Mazzucchelli tocca la doppia cifra di vantaggio al 22' sul 49-39. Risponde Coronica, sempre dai 6,75, dando la carica alla Falconstar che dopo un'incursione di Rezzano si ritrova a -4 sul 51-47. I padroni di casa però non si scompongono e tornano ad accelerare: Conti è il protagonista di un break di 9-0 che dal 53-49 porta Mestre fino al +13 (62-49). La Pontoni si aggrappa a Medizza, limitato nel minutaggio dopo due gare di assenza per un infortunio muscolare e alle prese anche con problemi di falli, e il capitano risponde con i canestri da sotto che consentono ai biancorossi ospiti di tenere aperta la gara al 30' anche perchè proprio all'ultimo secondo della frazione Coronica segna ancora da 3 punti (66-59). All'inizio dell'ultimo quarto parte ancora forte la Gemini che con Mazzucchelli e Bortolin ritorna oltre le 10 lunghezze di vantaggio (72-61) nonostante gli sforzi di un ottimo Bacchin (6 assist per lui oltre ai 16 punti). In casa Pontoni toccano la doppia cifra anche Prandin e Furin e al 34' è +8 Mestre sul 75-67. La Falconstar sogna di poter riaprire il match ma Mestre ha troppi giocatori in grado di fare canestro con continuità e mette a segno il parziale decisivo, con Conti e Bortolin: al 37' la Gemini centra il +15 (87-72) e una pur ammirevole Falconstar deve arrendersi.