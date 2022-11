La Triestina calcio è in panne ma le altre non scappano

TRIESTE La situazione di classifica della Triestina è sotto gli occhi di tutti. Il morale, dopo la pesante batosta di Vicenza, è comprensibilmente sotto i tacchi. E lo spettro di una lunga lotta per la salvezza comincia ormai ad aleggiare negli ambienti alabardati.

Ma in un momento oggettivamente preoccupante, una piccola luce di speranza arriva dal contesto in cui si sta muovendo l’Unione. Da qualche giornata a questa parte, il girone ha cambiato un po’ il suo andazzo, e dopo un periodo di estremo equilibrio stanno pian piano emergendo alcuni valori, con conseguenti maggiori difficoltà per un certo gruppo di squadre.

Ecco dunque che se la Triestina nelle ultime cinque giornate ha fatto solo 4 punti, c’è in pratica mezzo girone che è sulla stessa lunghezza d’onda. Innanzitutto c’è chi ha fatto perfino peggio in questo lasso di tempo: il fanalino di coda è il Sangiuliano che dopo una buona partenza ora sta scendendo nelle retrovie e negli ultimi cinque turni ha fatto appena 2 punti.

Ma peggio dell’Unione ha fatto addirittura il Padova con 3 soli punti, anche se ovviamente non sono certo i biancoscudati quelli su cui fare la corsa per la salvezza.

Alla pari con la Triestina c’è la Pro Vercelli, poi c’è un gruppetto di cinque squadre che hanno fatto 5 punti, quindi appena uno in più della Triestina: si tratta di Virtus Verona, Arzignano, Piacenza, Trento e Pergolettese.

Non a caso, qui troviamo le due squadre che stanno sotto l’Unione in classifica, ovvero Piacenza e Virtus Verona. Ma ne troviamo tre che potrebbero essere bersagli ideali se la squadra alabardata dovesse riprendere a un ritmo almeno accettabile.

Un gradino più su, a 6 punti, c’è la Pro Patria, che potrebbe venir risucchiata anch’essa nella rete, mentre le uniche rivali che questo periodo hanno fatto bene sono Mantova e Albinoleffe, che con 7 punti hanno guadagnato in questo lasso di tempo ben tre punti sulla Triestina.

A livello di curiosità, le “capoliste” degli ultimi cinque match sono a sorpresa Pro Sesto e Juventus Next Gen, che hanno fatto 13 punti. Sorprese a parte, il dato generale che ne consegue dà un minimo di conforto all’Unione, perché c’è un blocco di squadre che con l’andare del tempo fa una certa fatica a far punti.

E non sono neanche poche, Questo significa che anche se adesso la quota salvezza (senza passare dai play-out) è lontana 6 punti, in ogni caso restano tanti i club che ancora non sono fuori gittata. E in genere il ritmo di questo secondo spezzone del girone è calato, permettendo dei rientri in gruppo in caso di filotti positivi. Certo, poi i filotti positivi però bisogna farli. O almeno cominciarli.