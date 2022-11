La Pallamano Trieste espugna Malo e rimane da sola a inseguire la leader

TRIESTE Non si ferma la rincorsa della Pallamano Trieste alla vetta della classifica. Il successo conquistato sul campo del Malo consente alla formazione di Fredi Radojkovic di tenere nel mirino la capolista Appiano consolidando, allo stesso tempo, il secondo posto solitario visto il contemporaneo passo falso dell'Arcom a Molteno.

Due punti sofferti, meritati e molto importanti per una squadra che ha condotto a lungo ma, quasi fino alle battute finali, non è riuscita a piazzare l'allungo decisivo. Malo è rimasta nel match fino al 23-24 del 53', nelle fasi decisive la classe e l'esperienza di capitan Visintin e compagni ha finito per fare la differenza. Pronti- via e i padroni di casa sono già sul 2-0 grazie alle reti di Zanella e Sartori. Trieste rimonta e al 5', con Di Nardo, trova il primo vantaggio del match sul 3-4.

Margine conservato nel corso di tutta la prima frazione: massimo scarto sull'8-11 del 18' grazie ancora a Di Nardo, rientro dei padroni di casa che chiudono la prima frazione limitando i danni sul 15-16. Radojkovic e Sandrin a segno per il parziale di 3-0 che in apertura di ripresa firma il nuovo massimo vantaggio biancorosso sul 15-19. Sembra finita e invece Trieste commette l'errore di sedersi dando all'avversaria la possibilità di rientrare. Malo ci crede, firma il 20-22 al 48' e accorcia ulteriormente sul 23-24 con 7' ancora da giocare. Nei minuti decisivi la formazione di Radojkovic riprende in mano le redini del confronto sfruttando le reti di Radojkovic e Sandrin ma, soprattutto, le tre reti di un Mazzarol assolutamente decisivo nelle fasi calde della sfida. Finisce 26-29, Trieste consolida il suo secondo posto in classifica e attende la sfida di sabato prossimo a Chiarbola contro il San Vito Marano per continuare la sua rincorsa alla capolista Appiano, ieri a valanga nel match casalingo contro l'Arcobaleno.

Risultati: Sparer Appiano- Arcobaleno 44-21, San Vito Marano- Palazzolo 21-25, Pallamano Malo- Pallamano Trieste 26-29, Salumificio Riva Molteno- Arcom 25-23, Torri- Venplast Dossobuono 32-27, Metelli Cologne- Belluno 32-26, Cassano Magnago- Vigasio (oggi ore 18 arbitri Corioni- Falvio).

Classifica: Sparer Appiano 20, Pallamano Trieste 17, Arcom 15, Torri 14, Salumificio Riva Molteno 13, Metelli Cologne 12, Palazzolo 11, Cassano Magnago, Pallamano Malo 10, Vigasio 6, Belluno 5, Venplast Dossobuono 3, San Vito Marano, Arcobaleno 1.