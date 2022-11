Pallanuoto femminile, le Orchette reggono solo un tempo con Catania

TRIESTE Il recupero del 2° turno di campionato di Serie A1 coincide con il successo dell’Ekipe Orizzonte che si è imposta anche ai danni della Pallanuoto Trieste aggiustando la propria classifica che ora vede le catanesi in vetta, al pari di Roma e Padova.

Alla Bianchi finisce 6-15: un risultato eloquente che evidenzia lo spessore delle campionesse d’Italia in carica davanti alla formazione di Zizza, capace di reggere il confronto nel primo parziale. Di certo non sono queste la partite da vincere anche se nella prima frazione le alabardate hanno mostrato una discreta intraprendenza. Una bella notizia, specialmente se di fronte hai una squadra che insegna pallanuoto. La giostra dei gol la comincia Cergol che spiazza Celan dopo neanche un minuto. Halligan e Marletta tradiscono l’inizio delle triestine che alla fine del primo quarto riescono a pareggiare con Vomastkova.

Nel secondo parziale le etnee ingranano la marcia giusta e scattano in avanti con la doppietta di Williams e la rete di Palmieri. Colletta mette fine al break catanese con una soluzione vincente dalla distanza anche se le siciliane ricominciano a macinare gol con la schiacciata dell’ex Gagliardi, il guizzo di Viacava ed il 3-8 di Leone.

Il cambio campo non distrae le ospiti che dilagano con Gagliardi e Williams. Cergol fa 4-10 con un diagonale scaraventato in rete mentre Williams torna sul tabellino prima della soluzione individuale di Vukovic che anticipa l’ultimo quarto. Klatowski inanella l’ultimo gol delle orchette, quindi Halligan, Williams, Leone e Gagliardi arrotondano per Catania.