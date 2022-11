Pallanuoto Trieste, missione impossibile per le Orchette contro la scudettata Orizzonte

TRIESTE Le orchette della Pallanuoto Trieste si preparano ad un complicato ostacolo infrasettimanale, valido per il recupero della seconda giornata di campionato. Mercoledì sera alle 19.30 alla “Bruno Bianchi” arriva l’Ekipe Orizzonte squadra regina del torneo, in lizza anche quest’anno per mantenere il tricolore sulla calottina. Uno scudetto che dona molto alla squadra etnea, capace nelle prime due giornate di Serie A1 di spedire 21 palloni sia nella porta della Rn Florentia, sia in quella del Brizz Nuoto prima di puntare il mirino verso Trieste, reduce dall’incoraggiante successo ai danni di Rapallo nell’ultima partita. I ritmi intensi e le poche partite nelle gambe alzano indubbiamente il coefficiente di difficoltà per la Samer&Co. Shipping di Zizza che dopo un lunedì di riposo si è reimmersa nel clima campionato. «Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare il match – spiega l’allenatore – il gruppo è in forma, ci attende una partita complicata ma si cresce soprattutto quando ci si misura contro squadre più forti». La gara dominata contro Bogliasco ha fatto affiorare un’aggressività che ha convinto Zizza nonostante alcune situazioni di superiorità che avrebbero potuto essere gestite con una pazienza ancora da affilare. «Abbiamo qualità – continua il tecnico – dobbiamo acquisire maggior consapevolezza nei nostri mezzi, migliorare l’attenzione in certe fasi del gioco cercando di diminuire gli errori che una squadra come l’Orizzonte solitamente non perdona». Per la partita di stasera non sono previsti stravolgimenti tattici e salvo qualche ritocco dell’ultimo minuto, la caratura tecnica della rosa sarà quella vista in acqua sabato scorso con una Vomastkova in ripresa dall’infortunio che l’ha costretta a giocare l’intera gara con un tutore al polso. L’Ekipe è da sempre rifornitore del Setterosa e nel roster vanta mezza squadra che lo scorso settembre ha portato a casa il bronzo dagli europei di Spalato, naturalmente condiviso con la capitana delle orchette Lucrezia Cergol. Quella della “Bianchi” sarà una sfida tempestata dalla presenza di ex: Dafne Bettini (figlia dell’allenatore della Pallanuoto Trieste maschile), Veronica Gant e Gaia Gagliardi hanno militato all’ombra di San Giusto mentre nel curriculum di Isabella Riccioli, Roberta Santapaola e Jelena Vukovic c’è un trascorso in Sicilia. L’ingresso nell’impianto di largo Irneri è gratuito tramite la prenotazione sull’app iPrenota; la diretta streaming del match è affidata alla piattaforma Vimeo della società alabardata.