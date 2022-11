Pallamano Trieste, i nuovi vertici: «Vogliamo rilanciare un patrimonio cittadino»

TRIESTE. «La Pallamano Trieste è un patrimonio della città. Siamo qui per ribadirlo, nella convinzione che sia doveroso rilanciare la società ricostruendo, anche a livello nazionale, quella credibilità che nelle ultime stagioni si è persa».

Michele Semacchi, nuovo presidente del sodalizio biancorosso, chiama a raccolta la città nel corso della conferenza stampa tenutasi nella mattina di lunedì 14 novembre nella Sala Adriatica dell'Hotel Double Tree by Hilton dove erano esposti alcuni dei tanti trofei vinti dalla società. Lo ha fatto con al fianco Federico Lanza della Termoidraulica Lanza e Riccardo Dreas proprietario della Goretti Gomme, gli imprenditori che assieme a lui hanno sposato il progetto di rilancio.

«Ci siamo ritrovati attorno a un comune obiettivo - racconta Semacchi - quello di salvare una realtà che rappresenta un fiore all'occhiello del panorama sportivo cittadino. La prima squadra è la punta dell'iceberg, dietro però pulsa un settore giovanile dal quale vogliamo e dobbiamo ripartire. Le nostre certezze, grazie al lavoro di qualità svolto da Claudio Schina, Marco Bozzola e Marco Lo Duca, sono i ragazzi che scelgono di venire a Chiarbola. Numeri importanti e un'attività che negli anni passati ci ha visto entrare in contatto con oltre un migliaio di ragazzini: portarli in palestra ha anche una valenza sociale perchè vuol dire toglierli dalla strada e dare loro un luogo dove poter crescere in maniera sana seguendo i valori che lo sport trasmette».

Prosegue Semacchi: «Siamo consci, dunque, della responsabilità che ci siamo assunti: non vogliamo fare promesse o illudere nessuno perchè sappiamo di non avere la bacchetta magica in mano e di poter fare miracoli. Ciò che abbiamo è senso di responsabilità e voglia di metterci al servizio di questa società per costruire, mattone dopo mattone, un futuro solido».

Un futuro che nelle ultime stagioni è stato a rischio, amplificando quelle difficoltà economiche che hanno costretto la Pallamano Trieste ad autoretrocedersi rinunciando a quella massima serie che i giocatori avevano dimostrato di aver meritato sul campo. «Difficoltà delle quali mi sento responsabile in prima persona - sottolinea ancora Semacchi - In una veste diversa, negli ultimi anni, ho fatto parte di questa società. L'errore che ho commesso assieme a tutto il consiglio direttivo è stato quello di dare la massima fiducia e i più ampi poteri amministrativi a chi mi ha preceduto nella gestione del club. Avremmo dovuto essere più presenti in fase di controllo, purtroppo questo non è stato fatto».

Il nuovo presidente del club biancorosso ha concluso così il suo intervento: «Adesso sono qui per rimediare e ripartire. La voglia di voltare pagina c'è, l'obiettivo è quello di ricostruire l'immagine di una società che deve tornare a essere un punto di riferimento per la pallamano anche a livello nazionale. In questo senso, chiedo alla città un aiuto in termini di vicinanza e ai nostri tifosi di tornare a riempire il palazzetto di Chiarbola».