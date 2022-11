Pallacanestro Trieste al lavoro per la sfida contro Milano. U19 ok nella Next Gen Cup

TRIESTE. Comincerà martedì 15 novembre la marcia di avvicinamento della Pallacanestro Trieste alla madre di tutte le trasferte, quella al Forum di Assago domenica contro l’EA7 Armani Milano. Un viaggio che negli ultimi anni ha regalato soddisfazioni epiche ma ogni campionato fa storia a sè e Milano ha ceduto solo al Taliercio.

Rispetto alle ultime esibizioni Marco Legovich potrà provare a dare minutaggio, anche se ancora ridotto, ad Alessandro Lever, inserito nei dodici contro il Banco di Sardegna Sassari ma solo per tornare a respirare il profumo del parquet. Ad Assago qualche spicciolo di partita per il lungo altoatesino e poi, a partire dal successivo confronto casalingo contro Brescia, sarà a pieno regime nelle rotazioni dei lunghi biancorossi. Un reparto che confida nei segnali di crescita da parte di Pacher e di Spencer, soprattutto quest’ultimo che dopo un avvio di campionato anonimo, ha fatto onde contro Sassari. Intanto domani Trieste si testerà in amichevole con la Gesteco Cividale di A2.

Fermi i senior, si fanno onore le leve Under 19 alla Next Gen Cup. La squadra di Bazzarini nel concentramento di Pesaro ha vinto due incontri su tre. Dopo aver subito da Treviso e sconfitto Brindisi, ieri la Pallacanestro Trieste ha battuto 100–96 Varese Basketball. Importante il recupero di Tommaso Fantoma, che gioca in prestito a Udine in A2, autore di 28 punti con otto rimbalzi. Marco Ius si conferma, realizzando 29 punti e rivelandosi uno dei giocatori più interessanti del girone. I tiri liberi che regalano il successo a Trieste potrano però la firma di Rolli.

Il tabellino: Pratljacic ne, Comar 2, Camporeale 2, Ius 29, Obljubech 9, Eva 2, Fantoma 28, Rolli 6, Desobgo, Crnobrnja 11, Dovera 11, Morgut.

Il commento di coach Bazzarini: «Sono davvero felice, questa vittoria ci dà la consapevolezza che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare. Anche stavolta abbiamo sofferto un calo, ma era prevedibile dopo tre partite in tre giorni: siamo stati bravi a compattarci nel momento più complicato. Il lato negativo è la difesa, visto che 96 punti subiti non possiamo permetterceli. Per il resto, voglio dire un “bravi” ai miei ragazzi, con tre incontri che ci danno un vento di positività rispetto al lavoro che quotidianamente svolgiamo».

La seconda fase si terrà a Rovereto.