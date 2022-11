Pallacanestro femminile Trieste, Futurosa cerca il primo successo sul parquet di casa

TRIESTE Nel convincente inizio di stagione di una squadra in linea con i suoi obiettivi, Futurosa a caccia del primo successo casalingo del suo campionato. Reduce dal prezioso successo strappato sabato scorso a Villafranca di Verona, la formazione di Alessio Scala torna all'Allianz Dome per il match che sabato sera (ore 19) la vedrà in campo contro le Acciaierie Valbruna Bolzano.

Sfida alla portata delle rosanero, a caccia di due punti che potrebbero dare ulteriore impulso alla classifica. «Siamo contenti di quanto fatto fino a oggi - conferma il tecnico Scala - le due vittorie in trasferta ottenute a Vicenza e Verona ci regalano un avvio in linea con le aspettative della vigilia. Paradossalmente c'è spazio addirittura per un pizzico di rammarico per la sconfitta contro Treviso, un match che era alla nostra portata e che non siamo state brave a interpretare. Una lezione di quello che è il campionato di A2 che ci è sicuramente servita sabato scorso. L'aspetto più positivo è legato alla consapevolezza che questo gruppo sta conoscendo e si sta abituando gradualmente alle difficoltà di una categoria nuova e sta ottenendo risposte importanti soprattutto dalle più giovani. In questo senso il contributo che ci sta dando Carini è l'esempio migliore».

Tornando al match di questa sera, Bolzano è da non sottovalutare. «Noi giochiamo in questo campionato da quattro settimane - l'analisi di Scala - loro frequentano la categoria da quattro anni. Sono una squadra solida, esperta, capace di giocare sugli errori degli avversari sfruttando la loro esperienza. Da parte nostra dovremo cercare di giocare il nostro basket e sfruttare al meglio le nostre caratteristiche».

Programma: Ponzano Veneto-Vicenza (19), Delser Udine-Carugate (19), Futurosa-Acciaierie Valbruna Bolzano (19), Mantova-Castelnuovo Scrivia (20.30), Alperia Bolzano-Ecodent Verona (20.30), Costa Masnaga-Treviso (domani 18), Logiman Broni-Sanga Milano (domani 18). Classifica: Milano 10, Udine, Castelnuovo Scrivia 8, Broni 8, Costa Masnaga, Mantova 6, Treviso, Bolzano, Futurosa Ts, Carugate 4, Verona, Ponzano, Alperia, Vicenza 0.