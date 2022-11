Pallamano Trieste, lesione al ginocchio per Alex Pernic: 20 giorni di stop

TRIESTE Torna il sereno in casa Pallamano Trieste dopo l’esito della risonanza magnetica che ha fugato dubbi e paure sulle condizioni di Alex Pernic.

Il pivot biancorosso, infortunatosi al ginocchio nel match di Appiano, ha riportato uno stiramento ai gemelli, lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per un periodo variabile tra le due e le tre settimane.

Scongiurata, dunque, la rottura dei legamenti: Pernic ha cominciato il trattamento per recuperare nel più breve tempo possibile, salterà sicuramente la sfida di sabato contro Torri e probabilmente la successiva trasferta a Malo ma dovrebbe poter tornare a disposizione entro fine mese.

«In una stagione in cui ci ritroviamo con una rosa estremamente corta – sottolinea il ds Giorgio Oveglia – una notizia che ci consente di respirare. Sappiamo quanto Pernic sia importante per gli equilibri di questo gruppo, il rischio di perderlo per tutta la stagione sarebbe stato davvero un grosso problema. Alex è già nelle mani del dottor Sarcletti e sta seguendo il programma di recupero. Preventivate tre settimane, riuscire ad averlo prima sarebbe un vero e proprio miracolo».

Senza Pernic, dunque, Trieste sarà chiamata a ripartire dopo il passo falso nel big match di sabato scorso contro la Sparer Appiano. Una partita che, visti anche i risultati giunti dagli altri campi, ha confermato l’alto livello di un girone estremamente competitivo. «La sconfitta di Appiano non ha cambiato l’umore dello spogliatoio – continua Oveglia –. Sappiamo che, soprattutto in casa sua, la Sparer in questo momento ha qualcosa in più di noi ma questo non cambia la sostanza di quello che vuole essere il nostro campionato. Sabato contro Torri vogliamo ripartire nel modo giusto, riprendere la marcia in classifica e tornare alla vittoria. Non sarà facile visto il momento che stiamo attraversando ma daremo come sempre il massimo davanti ai nostri tifosi».

Formazione d’emergenza, per Fredi Radojkovic, che dovrà come sempre gestire con grande lungimiranza gli uomini sul parquet. Si giocherà con gli uomini contati in attacco, in difesa l’assenza di Pernic creerà un vuoto da colmare. Da secondo, al posto del pivot biancorosso, giocherà Urbaz