Pallamano Trieste in ansia per l’infortunio di Pernic: al vertice solo Appiano

TRIESTE. In attesa del responso sulle condizioni di Alex Pernic, infortunatosi al ginocchio sabato scorso, la Pallamano Trieste torna dal big match disputato ad Appiano con una sconfitta che ridimensiona il suo ruolo nel campionato. Lo scontro diretto contro la Sparer ha dimostrato che in questo momento, soprattutto tra le mura amiche, la formazione altoatesina ha qualcosa in più rispetto ai biancorossi. Ma la stagione è ancora lunga e, in vista della fase finale che qualificherà alle final eight dei play-off promozione le tre migliori formazioni del girone A, gli equilibri del campionato possono essere ancora rovesciati.

PERNIC Un fulmine a ciel sereno l'infortunio che ha costretto Pernic a uscire con la Sparer. Un movimento innaturale, una torsione che ha provocato dolore al pivot biancorosso e sarà oggetto di approfondimenti questa settimana. Il giocatore nei prossimi giorni si sottoporrà alla risonanza magnetica per valutare l'entità del danno e capire quali potranno essere i tempi di recupero. La speranza, ovviamente, è che non ci sia nulla di rotto perchè un eventuale interessamento del crociato sarebbe un problema di difficile gestione. La rosa a disposizione di Fredi Radojkovic è già corta, la possibile assenza di Pernic per un periodo medio-lungo renderebbe complicata la prosecuzione del torneo.

LA SOCIETÀ Nel frattempo continua il restyling che ha visto la Pallamano Trieste dare una decisa svolta alla gestione delle ultime stagioni. Con l'arrivo di Michele Semacchi alla presidenza, la società sta cercando di ritrovare compattezza e unità di intenti per chiudere al meglio questo campionato e sistemare le pendenze economiche rimaste in sospeso dall'ultimo torneo. Lunedì prossimo, in una conferenza stampa, lo stesso Semacchi annuncerà la squadra di imprenditori che lo affiancheranno nella gestione. Un punto di partenza importante per ridare credibilità a una società che deve ritrovarsi creando le basi per un futuro solido.

RISULTATI Sparer Appiano-Pall.Trieste 23-21, San Vito Marano-Belluno 26-26, Malo-Vigasio 35-34, Salumificio RIva Molteno-Metelli Cologne 26-19, Torri-Palazzolo 33-26, Arcobaleno-Venplast Dossobuono 28-28, Cassano Magnago-Arcom 25-26.

CLASSIFICA Appiano 16, Trieste, Arcom 13, Torri 12, Cologne 10, Molteno, Palazzolo 9, Cassano M., Malo 8, Belluno 5, Vigasio 4, Dossobuono 3, Arcobaleno, S.Vito Marano 1.