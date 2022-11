La Pallamano Trieste cade in casa dell’Eppan. Infortunio-choc di Pernic

APPIANO L'Eppan conferma la sua vena offensiva, la Pallamano Trieste si inchina senza drammi. Lo scontro di cartello della A2 di pallamano premia gli altoatesini della Eppan, a segno per 23 -21 contro una Pallamano Trieste rimasta degnamente sul pezzo per buona parte della gara.

Era la sfida che poteva scompaginare la vetta della classifica ma non è la sconfitta a lasciare il segno tra i triestini quanto l'infortunio toccato a Pernic, vittima di un ginocchio ballerino che lo ha costretto ad ammainare la bandiera bianca già nel primo tempo, sguarnendo di fatto una rosa ancora caratterizzata dalla fatidica coperta corta.

Un primo tempo nel complesso equilibrato, giocato quasi alla pari e ben interpretato da una Pallamano Trieste scesa nel covo della prima della classe con la dote della miglior difesa del campionato. Su tale copione le squadre vanno a sorseggiare il tè nell'intervallo sul parziale di 8-7, match quindi aperto. La Eppan dal canto suo ha saputo sfoggiare ben presto il suo tenore offensivo, il migliore non a caso della stagione di A2, dando un primo strappo in avvio del secondo tempo e portandosi anche a più 6, un margine nel complesso tutelato calibrando una ferrea difesa a uomo su Radojkovic.

La Pallamano Trieste vive un primo sbandamento ma non esce di scena, anzi. La reazione c'è, si fa sentire anche se a frenare l'aggancio definitivo peseranno un numero eccessivo di palloni persi ed una caterva di conclusioni esorcizzati dal portiere di casa. I triestini cuciono ancora e nel finale avrebbero anche le soluzioni per l'aggancio, ipotesi che non trova riscontro ancor per poca lucidità in chiave offensiva nei momenti topici.

Il “big match” va quindi alla Eppan ma i rimpianti in casa triestina di vestono di altri colori: «Ci stanno più a cuore le condizioni di Pernic – ha espresso il ds Oveglia nel post partita – Un ginocchio ha ceduto da solo e non in azione o contrasto, ci preme ora soprattutto solo sapere le reali condizioni. Per quanto riguarda la gara – ha aggiunto – non ne facciamo un dramma in quanto una sconfitta in questa sede ci può stare e contro una grande squadra che ha saputo confermare tutta la validità del suo attacco.

Noi abbiamo sbagliato troppo occasioni sulla carta facili, permettendo al loro portiere, Bortolot, anche di fare un figurone – ha concluso Oveglia – ma ripeto, siamo stati sconfitti ma restiamo sereni alla luce di quanto di buono fatto comunque vedere per gran parte di una partita molto delicata».