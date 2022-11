Pallamano Trieste, è il momento del big-match contro Appiano

TRIESTE Pallamano Trieste e Sparer Appiano faccia a faccia nel big match dell'ottava giornata: le due regine del girone A della serie A2, ancora imbattute in questo inizio di stagione, si sfidano questa sera, 5 novembre, alle 19 in un match che mette in palio la leadership del campionato.

Il miglior attacco (235 gol segnati grazie alla verve del capocannoriere del girone, Marques Cunha Goncalo) contro la miglior difesa (appena 146 reti subite da Trieste, neppure 21 a partita). Due filosofie di gioco, due squadre agli antipodi per sessanta minuti che daranno una chiara impronta alla stagione.

Trieste viaggia alla volta dell'Alto Adige con un solo obiettivo: vincere per continuare la serie di sei successi consecutivi, sorpassare la diretta avversaria e prendersi la testa solitaria della classifica. Un ritorno al passato, sfida col profumo di serie A, che stimola e da grandi motivazioni a tutta la rosa guidata da Fredi Radojkovic.

A dare la carica alla squadra ci pensa Andrea Carpanese, vice allenatore e anima storica del sodalizio biancorosso. «Una partita con profumo di serie A- sottolinea Carpanese- un ritorno al passato che ha reso particolarmente stimolante la settimana di allenamenti. Siamo partiti dando un giorno di riposo in più ai ragazzi, c'era bisogno di ricaricare le pile, da un punto di vista fisico e mentale, per essere pronti alla sfida che ci attende stasera. Appiano è una squadra forte, che conosciamo bene, ha cambiato gli stranieri ma l'ossatura è composta dal nucleo italiano che lo scorso anno abbiamo affrontato nella massima serie. Molto dipenderà dalla nostra difesa, da come interpeteremo un match che sarà sicuramente molto fisico In attacco dovremo individuare i punti deboli del nostri avversari e cercare di fare meno errori possibile».

Programma: Sparer Appiano-Trieste (ore 19, arbitri Nguyen-Stilo), San Vito Marano-Belluno Mondo Sport (ore 19.30, arbitri Dana-Coppi), Malo-Vigasio (ore 20, arbitri Prandi-Pipitone), Salumificio Riva Molteno-Metelli Cologne (ore 20, arbitri Limido-Donnini), Torri-Palazzolo (ore 20.30, arbitri Russo-Testa), Arcobaleno - Venplast Dossobuono (ore 20.30, arbitri Pasqualin-Rossetti), Cassano Magnago-Arcom (domani ore 17.30, arbitri Kurti-Lazzari).

Classifica: Spare Appiano 14 punti, PallTrieste 13, Arcom 11, Torri, Cologne 10, Palazzolo 9, Cassano Magnago 8, Salumificio Riva Molteno 7, Pallamano Malo 6, Belluno Mondo Sport, Vigasio 4, Venplast Dossobuono 2, Arcobaleno, San Vito Marano 0.