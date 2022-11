Calcio Fvg, il match Trieste Victory Academy-Fiumicello vale la vetta della Prima Categoria

TRIESTE. La 9ª giornata del campionato di Promozione si è aperta sabato 5 novembre con due anticipi. La Cormonese ha perso l’imbattibilità stagionale venendo battuta 1-0 dall’Azzurra Premariacco (rete di Sokanovic). Pari per 2-2 tra Sangiorgina e Aquileia.

Domenica 6 novembre match casalingo per il Primorec che alle 14.30 attende l’arrivo del Sevegliano Fauglis, trasferta invece per il Sant’Andrea San Vito che se la vedrà con il Lavarian Mortean. Le partite di oggi: Primorec-Sevegliano Fauglis, Lavarian Mortean-Sant’Andrea San Vito, Ronchi-Risanese, Santamaria-Unione Fincantieri Monfalcone, Maranese-Mariano, Ol3-Pro Romans Medea.

La classifica: Azzurra Premariacco* 22; Ufm 19; Lavarian Mortean 16; Cormonese* 14; Maranese e Ol3 12; Pro Romans Medea 11; Sevegliano Fauglis, Aquileia* e Sangiorgina* 10; Ronchi, Primorec, e Santamaria 9; Mariano 7; Sant’Andrea San Vito 6; Risanese 5.* una partita in più.

In Prima Categoria la giornata è iniziata con l’1-1 tra Sovodnje e Isontina (gol, entrambi su rigore, di Klancic e Ferjanic).

Naturalmente i fari odierni saranno tutti puntati su Trieste Victory Academy-Fiumicello scontro al vertice in cui gli alabardati dovranno reggere l’urto per mantenere la vetta.

Le partite di oggi: Trieste Victory Academy-Fiumicello, Domio-Roianese, San Giovanni-Mladost, Romana-Costalunga, Ism Gradisca-Isonzo San Pier, Ruda-Azzurra Gorizia.

La classifica attuale: Ts Victory Academy 21; Fiumicello e Azzurra Gorizia 19; Isontina* 18; Costalunga 15; Isonzo 14; Romana e Sovodnje* 13; Mladost 12; Ruda e San Giovanni 10; Roianese 8; Domio e Zarja 6; Bisiaca 3; Ism 0. * una partita in più.

In Seconda Categoria l’8ª giornata si disputerà tutta domenica 6 novembre. La capolista Muggia 2020 sarà di scena a Monfalcone per sfidare la cenerentola Aris San Polo, un testa a coda tra i rivieraschi a punteggio pieno e i bisiachi fermi ancora a quota zero punti. L’inseguitrice Breg giocherà a Prosecco contro il Primorje.

Le partite di oggi: Aris San Polo-Muggia 2020, Campanelle-Montebello Don Bosco, Muglia Fortitudo-Poggio, Polisportiva Opicina-Vesna, Pieris-Audax Sanrocchese, Turriaco-Centro Giovanile Studenti, Primorje-Breg (18).