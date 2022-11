Un torneo pazzerello con la classifica corta dà chance alla Triestina di poter rimontare

TRIESTE. Il girone A della serie C di quest’anno continua a essere pervaso da una folle imprevedibilità, con sorprese all’ordine del giorno.

Del resto chi si aspettava di vedere la corazzata Vicenza annaspare a centro classifica e conteggiare già 4 sconfitte dopo 11 turni? E ancora le difficoltà del Padova, le strane leadership prima del Sangiuliano, poi del Lecco e ora del Renate, o i buoni risultati delle altre matricole Novara e Arzignano? E, ovviamente, le difficoltà della Triestina? Il risultato di tutto questo caos è un incredibile equilibrio che si traduce in una classifica cortissima, dove in vetta non si stacca nessuno, dalla settima alla sedicesima posizione ci sono appena 5 punti, e in coda, difficoltà delle ultime due a parte, con appena due-tre risultati utili di fila si può guardare con ottimismo alla zona play-off. Il termometro del campionato molto diverso rispetto allo scorso anno, lo dà proprio un curioso dato della Triestina. Nello scorso campionato, dopo 11 giornate, l’Unione aveva 15 punti e si trovava a 12 punti dalla capolista Sudtirol. Ebbene quest’anno, nonostante una partenza ben più deficitaria e con gli alabardati ad appena 10 punti, il distacco dalla vetta è esattamente lo stesso: 12 lunghezze dalla vetta della classifica, dove c’è il Renate con 22 punti. Questo non per dire che ora si possono fare chissà quali voli pindarici di gloria (è bene ricordare che la Triestina è ancora terzultima con 17 squadre davanti e deve pensare innanzitutto alla salvezza), ma semplicemente per constatare che quando siamo a quasi un terzo di stagione, il gruppone è ancora tutto molto compatto. Un dato che ha i suoi pro ma anche i suoi contro. A furia di passi falsi delle prime della classe, chi è in vetta ha “appena” 22 punti (lo scorso anno dopo 11 giornate era a 27), ma attenzione, perché invece a metà classifica e in basso si è tendenzialmente più alti di punteggio. Lo scorso anno, sempre dopo 11 giornate, con la classifica molto sgranata a 13 punti si era ai play-off e la Triestina con 15 punti era addirittura ottava. Mentre quest’anno per essere nella top ten ce ne vogliono 17. Quota 17 dove troviamo addirittura cinque squadre, quelle dal sesto al decimo posto. Questo per dire che con un po’ di continuità e un filotto di due-tre vittorie, anche la Triestina potrebbe ritrovarsi ben presto in una posizione molto più interessante, a ridosso della zona play-off. Tutto questo però ha anche il suo risvolto negativo: se non si pedala abbastanza, sarà difficile allontanarsi dalla zona calda, perché a parte Virtus Verona e Piacenza, le altre continuano a fare punti. Insomma la quota play-out rischia di alzarsi di parecchio rispetto allo scorso anno e non a caso, nonostante il successo contro una diretta rivale come il Mantova, la Triestina è ancora terzultima, visto che tutte le squadre vicine che la precedevano, Trento e Albinoleffe e Juve, hanno fatto punti. Insomma, con una serie di risultati positivi si può ancora agganciare il gruppone e magari sognare una post-season, ma allo stesso tempo bisogna stare attenti a non incappare in troppe partite negative, perché lì sotto l’abisso dell’inferno rischia di essere sempre molto vicino.