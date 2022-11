Calcio Fvg, la Juventina piega il San Luigi: Martinovic e Hoti i mattatori

GORIZIA. La Juventina brilla con Martinovic finalmente e nuovamente letale in zona gol, e batte con merito per 3-0 un San Luigi che comunque, al di là del punteggio, ha giocato una buona gara ed è rimasto in partita fino alla mezz’ora della ripresa, sprecando anche il calcio di rigore del possibile 2-1 che avrebbe forse potuto cambiare le sorti della contesa. Contesa che, in ogni caso, ha premiato i padroni di casa in grande spolvero, cinici e concreti oltre che ben messi in campo e aggressivi fin dal calcio d’inizio. Insomma, una delle versioni più belle della Juventina viste quest’anno, con i goriziani che fanno così anche un passo in avanti in classifica non trascurabile (ora sono a meno uno proprio dal San Luigi, nella pancia del gruppo) in una giornata che ha visto frenare diverse formazioni della parte bassa della graduatoria.

Nei primi minuti comunque era stato il San Luigi a farsi preferire, con grande pressione e il movimento costante delle sue punte. Uno sforzo che ha fruttato due tiri in porta, per quanto non pericolosi: prima Carlevaris al 1’, poi Gruijc al 5’, in entrambi i casi fermati da Gregoris in presa bassa.

Poi ecco la Juventina, ma con una occasione colossale: bel pallone profondo di Piscopo per Martinovic, controllo e sponda per l’accorrente Kerpan, che di sinistro appena dentro l’area calcia però alto. È comunque il preludio del gol, che arriva all’11’: cross pennellato dalla destra da Colonna Romano e incornata puntuale e imparabile da distanza ravvicinata di Martinovic.

Il vantaggio esalta la “Juve” e il suo numero nove, che al 19’ per poco non trova la deviazione sotto porta su assist di Hoti. Pur aggredito e sotto nel punteggio, il San Luigi non molla, e anzi gioca a viso aperto costruendo occasioni. Al 26’ Cottiga stacca bene di testa indirizzando sul secondo palo, dove però è ben appostato Marini a salvare, e al 31’ è splendido e morbidissimo il destro a giro di Peric dal limite, che si stampa sull’incrocio dei pali a Gregoris battuto. E così anziché esultare il San Luigi piange poco dopo, al 37’, quando Hoti se ne va in azione personale e chiude con un destro vincente fil di palo per il 2-0 con cui si va negli spogliatoi.

Al ritorno in campo è ancora Juventina propositiva (Martinovic alto su punizione al 6’, Hoti fermato da Suarez Diaz all’8’), ma ancora San Luigi decisamente vivo e sul pezzo. Al 10’ Mazzoleni controlla alla grande un lancio lungo al limite, e chiama al miracolo in tuffo Gregoris, che al 19’ invece non deve nemmeno intervenire sul rigore calciato malamente (fallo di Marini su Cottiga) dallo stesso Mazzoleni, che sfila diretto sul fondo. Autentico bivio, per la partita, che invece di riaprirsi si chiude, visto che al 30’ Piscopo fa una grandissima cosa recuperando palla a metà campo, saltando un avversario e mettendo poi Martinovic davanti alla porta per il 3-0. Che malgrado altre emozioni (gran tiro di Carlevaris deviato da Gregoris, palo di Juren in contropiede), non cambierà più