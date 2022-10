Triestina calcio, al Rocco c’è il Mantova: in palio ci sono punti salvezza

TRIESTE Suona decisamente strano solo a pensarlo, soprattutto rispetto a quelle che erano le premesse di nemmeno due mesi fa, ma quello che andrà in scena oggi allo stadio Rocco fra Triestina e Mantova (inizio ore 14.30, arbitra Mastrodomenico di Matera) ha il sapore di uno scontro salvezza, pur essendo appena all’undicesima giornata. O quantomeno è con lo spirito battagliero delle sfide per la sopravvivenza, che l’Unione deve andare in campo.

Perché è vero che l’Unione ha tutto il tempo per risalire e la cura Pavanel ha mesi davanti per dare i suoi frutti, ma è ovvio che dopo quattro sconfitte consecutive e con un inquietante terzultimo posto in classifica, la squadra alabardata ha un disperato bisogno di rimettersi in corsa. Soprattutto al cospetto di una rivale che al momento è un’avversaria diretta che non bisogna lasciar scappare, visto che è soli 4 punti avanti. Altrimenti quel pericoloso tunnel paventato da Pavanel fatto di paure, angosce e pericoli per i quali non si era attrezzati mentalmente a inizio stagione, potrebbe davvero inghiottire la Triestina e lasciarle pochi spiragli di fuga.

A rincuorare, però, c’è il fatto che la squadra alabardata ha mostrato nelle ultime uscite segnali incoraggianti: le sconfitte contro Padova e Juve sono state immeritate per quanto visto sul campo, ma finora Di Gennaro e compagni non sono riusciti a tradurre in gol e in risultati le discrete trame di gioco e le tante occasioni create. L’intensità sta crescendo e andando avanti così, ha assicurato Pavanel, i risultati verranno. C’è solo da attendere la vittoria che potrebbe sbloccare tutti, la scintilla che possa alimentare fiducia ed entusiasmo. E premesso che va innanzitutto spezzata la spirale di sconfitte, si spera che questo benedetto successo arrivi già oggi.

Di fronte un Mantova che dopo un inizio difficile si sta riprendendo e viene da due successi nelle ultime tre partite, e nel quale gli ex Procaccio e Mensah avranno una particolare voglia di fare bene. Nella Triestina rientra finalmente Paganini dopo tre turni di squalifica, è disponibile Lollo, quantomeno per uno spezzone di partita, mentre restano ai box gli infortunati Ghislandi, Crimi. Lovisa e Lombardi, e anche lo squalificato Sabbione.

Difficile ipotizzare quale sarà lo schieramento che sceglierà Pavanel, che potrebbe insistere sul 3-5-2, ma anche passare a una difesa a quattro foriera di un 4-3-3, un 4-4-2 o altro ancora. Di certo vedremo nella fascia centrale del campo Pezzella, Gori e Paganini, quest’ultimo mezzala o esterno a seconda del modulo. In difesa di sicuro non si rinuncerà a Di Gennaro, Sottini e Ciofani, ma anche la posizione di quest’ultimo dipenderà dallo schieramento: terzo centrale di destra, oppure terzino in caso di difesa a quattro con Sarzi Puttini sull’altra fascia.

In avanti non si può rinunciare in questo momento a Felici (utilizzabile però anche come esterno), probabile in campo Furlan e forse si vorrà rilanciare anche Minesso, senza dimenticare che si può scegliere anche una prima punta fra Ganz, Adorante e Petrelli. Insomma modulo che scopriremo solo in campo. Quello che vorremmo scoprire alla fine, è una Triestina finalmente vincente.