Pallacanestro femminile, Futurosa sabato vuole vincere al Dome. Biglietto gratuito per gli alunni delle primarie

/ TRIESTE Obiettivo, sfatare il tabù dell'Allianz Dome e conquistare i primi punti sul parquet di casa. Futurosa torna davanti ai suoi tifosi nella sfida che, sabato sera alle 19, la opporrà alla Podolife Treviso, compagine guidata dal tecnico Francesco Iurlaro che dopo aver centrato la salvezza nella scorsa stagione si è rinforzata con l'arrivo di giocatrici di esperienza.

Dopo due corazzate del campionato come Broni e Castelnuovo Scrivia, match finalmente alla portata delle rosanero. «Ci proviamo - sottolinea il tecnico Alessio Scala- desiderose di affrontare una sfida non facile con la stessa determinazioni che abbiamo messo in campo nelle ultime sfide. Partita sicuramente complicata, in settimana abbiamo lavorato molto su noi stesse. Aldilà di una scelta difensiva specifica legata alle loro caratteristiche, ci siamo concentrati quasi esclusivamente su quello che dovremo fare in campo, cercando di alzare il livello di fisicità in difesa e in attacco e di essere più concrete in quelle che sono le situazioni "sporche" della partita. Per fare un esempio, in questo inizio di stagione non abbiamo mai chiuso un fallo e vale, nel corso dei 40 minuti cercheremo di essere più cattive e sgamate in questo tipo di situazioni».

LE SCUOLE AL DOME In occasione del match gli studenti delle scuole elementari potranno entrare gratuitamente al palazzo, un ottimo modo per assistere a una partita di A2 e conoscere una realtà importante del basket femminile triestino. Chi non è già in possesso del buono potrà ritirarlo in via Miani 5/1 dalle 18 alle 18.15. L'entrata è prevista alle 18.15.

PROGRAMMA Sanga Milano-Acciaierie Valbruna Bolzano (18, arbitri Giordano-De Giorgio), Delser Udine-Ecodent Verona (19, Di Tommaso-Caracciolo), Ponzano Veneto-Autosped Castelnuovo Scrivia (19, Rodia-Correale), Futurosa-Podolife Treviso (19, Foti-Vicentini), Alperia Bolzano-Limonta Costa Masnaga (20.30, Bastianel-Bortolotto), Mantova-VelcoFin Vicenza (20.30, Giudici-Quadrelli), Logiman Broni-Carugate (domani 18, Moratti-Mamone).

CLASSIFICA Milano 6, Udine, Castelnuovo Scrivia, Costa Masnaga, Broni, Bolzano 4, Verona, Valbruna, Mantova, Ponzano, Treviso, Futurosa, Carugate 2, Vicenza 0.