“Il calcio a Trieste”, pagine per rivivere storie ed emozioni dai pionieri dell’Edera all’Unione

TRIESTE Bruno Gasperutti riversa, nel libro “Il calcio a Trieste”, a cura di Massimo Umek (ed. White Cocal Press, pp. 288, 15 euro) tutta la sua esperienza da uomo di campo, giocatore, allenatore e poi dirigente ben noto nel mondo dilettantistico locale.

Ma non solo: nel volume si ripercorre più di un secolo di calcio triestino, stagioni e squadre e uomini che si susseguono nel segno di una comune passione, aggrappati alle sorti di una città, e così facendo si recupera il tempo perduto di piccole epopee sportive, che nel ricordo di chi le ha vissute sono grandi: a leggere capitolo dopo capitolo dell’ascesa e della caduta della prima società locale che si impegnò nel calcio, l’Edera, a rievocare la gagliarda ma conclusa storia del Sant’Anna, i campionati di alto livello giocati dal Portuale, la breve ma altolocata traiettoria del Cremcaffé, e poi dell’Arsenale, dell’Esperia, dell’Union, del Giarizzole, tutte compagini non più in attività – senza dimenticare le piccole società che ancora resistono tra mille ostacoli, come, ad esempio, CGS e Roianese – pare di sentir salire dalle pagine quel ghiaino, quella sabbia frammista a segatura che ancora fino a non molti anni fa, prima dell’avvento del sintetico, lastricava i campi in terra della provincia, ricavati livellando le pendici dei colli cittadini e i primi versanti dell’altopiano, scavando tra le case dei rioni, quegli impianti dove tra chioschi e spogliatoi magari di lamiera ogni domenica si scriveva una pagina di vita.

E poi c’è l’Unione Sportiva Triestina, ovviamente, le cui vicende sempre un po' sfortunate, e mai noiose incorniciano ogni capitolo, incrociando in un’indimenticata sfida quelle del glorioso Ponziana, in una storia che per fortuna non è mai conclusa, visto che il volume finisce a ridosso della stagione in corso, non certo avviata nel migliore dei modi.

Ma le vicende calcistiche rispecchiano la vita cittadina, sono anzitutto storie di uomini, e Gasperutti e Umek da attenti archivisti e cultori della materia lo sanno, ed ogni volta che qualche piccola o grande realtà scompare dalle pagine del libro e quindi dal calcio locale non possono celare il proprio dispiacere. E in effetti, al termine di questa preziosa lettura, una nota amara resta, dopo tanti episodi da ricordare: al tempo presente, la scena dilettantistica triestina sembra meno viva di un tempo, le vecchie realtà resistono a stento, nuovi progetti non se ne vedono. Del resto, per portare avanti una società, oltre alla voglia, servono soldi e molti giovani, e di entrambi Trieste è sempre più povera.

Però qualcosa resta e non scompare, perché, come fa dire il regista e sceneggiatore argentino Juan José Campanella a Pablo Sandoval, personaggio del premiato film “Il segreto dei suoi occhi”, tifoso del Racing Club de Avellaneda: “Un uomo può cambiare di tutto, di faccia, di casa, di famiglia, di fidanzata, di religione, di Dio, però c'è una cosa che non può cambiare: non può cambiare di passione.”

E chi ha frequentato, da calciatore, da lettore, da spettatore, le pagine di questo libro, lo sa bene e si appassiona ancora.