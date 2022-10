World Roller Games, l’azzurra Speranza batte il team brasiliano. Ora sfida al Messico

TRIESTE. C’è anche un po’ di Trieste nella spedizione azzurra della nazionale italiana di hockey inline impegnata ai World Roller Games di Buenos Aires.

Giovanna Speranza, atleta tesserata per la Tergeste Tigers del presidente Mike Angeli, ha contribuito con un assist alla vittoria dell’Italia contro la nazionale brasiliana, una vittoria decisamente netta come testimonia l’11-1 finale con cui l’azzurre hanno schiantato le sudamericane.

L’Italia si è così riscattata dopo l’esordio con sconfitta contro il Canada (combatuttissimo 2-1 in favore della nazionale nordamericana).

Il cammino di Speranza e compagna proseguirà mercoledì 26 ottobre con un doppio appuntamento. Alle 18.30 (ora italiana) l’Italia sfiderà il Messico, che vanta per ora un larghissimo 19-0 ai danni del Brasile e un’ampia sconfitta patita con gli Usa (7-0). Alle 23 invece big match contro gli Stati d’Uniti d’America che nel primo match erano riusciti a battere il Canada con un sofferto 2-1.

Se dovesse qualificarsi, la nazionale azzurra scenderà in pista nuovamente il 27 ottobre per la gara valida per i quarti di finale.

PATTINAGGIO A Buenos Aires ci sono anche altri corregionali impegnati nei World Roller Games, nello specifico nel pattinaggio a rotelle. Gherardo Altieri Degrassi, stella classe 2004 della Fincantieri Monfalcone, sarà impegnato su due fronti nella categoria Junior: nel singolo della Solo Dance e nella Coppia Danza, in quest’ultima disciplina assieme alla partner modenese Roberta Sasso. Nei Senior i fari saranno tutti puntati sul 22enne cividalese Mattia Qualizza, atleta di punta del Pattinaggio artistico Pieris, candidato a centrare l’obbiettivo di una medaglia nella Solo Dance.