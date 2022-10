Pallanuoto femminile, due orchette in azzurro: la prima volta di De March

TRIESTE Con l’avvio della stagione, riparte anche il calendario della Nazionale femminile che avevamo lasciato poco più di un mese fa sul terzo gradino del podio europeo, all’ombra di Spagna e Grecia. Il Setterosa di Carlo Silipo che si è rivestito di una medaglia dopo sei lunghi anni, ricomincia da un mini collegiale al Centro Federale di Ostia che si affaccia sulle Super Final di World League in programma a Santa Cruz dal 2 al 6 novembre.

Alla spedizione laziale che si concluderà oggi con la diramazione della lista per la Spagna, hanno preso parte tutte le quindici pallanuotiste bronzee: c’è naturalmente il capitano delle orchette, Lucrezia Lys Cergol, ormai certezza nello scacchiere di Silipo, assieme ad Emma De March; una delle novità estive delle rosalabardate, alla sua prima convocazione con il Setterosa.

Trieste è rappresentata anche da Veronica Gant, pedina dell’Orizzonte Catania campionessa d’Italia in carica che torna a vestire la calottina azzurra. In questo avvio di stagione, Cergol e De March hanno trascinato la squadra della Samer & Co. Shipping verso le Final six di Coppa Italia rispettivamente con 8 e 5 realizzazioni e in campionato si sono entrambe già sbloccate.

Le convocate del Setterosa per il collegiale di Ostia: Lucrezia Cergol e Emma De March (Trieste), Caterina Banchelli (Florentia), Siliva Avegno (Matarò), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Luna Di Claudio, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Sofia Giustini (Sis Roma), Roberta Bianconi (Rapallo), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Dafne Bettini, Veronica Gant e Aurora Condorelli (Ekipe Orizzonte).