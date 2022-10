Trieste, altro tracollo casalingo: passa Tortona

Non si sblocca Trieste, quarta sconfitta consecutiva subita a opera di una Bertram Tortona che grazie al successo strappato all’Allianz Dome vola, temporaneamente, al comando solitario della classifica.

Troppo più squadra, la formazione di Ramondino, per una Trieste ancora alla ricerca di una precisa identità e capace di accendersi solamente a sprazzi.

La reazione del terzo quarto unica cosa da salvare di un match che ha messo in evidenza tutti i limiti di una squadra che fatica tremendamente a reggere l’urto di questa serie A. Squadra in piena crisi e abbandonata dai suoi tifosi: i 2116 spettatori presenti sugli spalti del Dome rappresentano un segnale da valutare con grande attenzione.

La cronaca del match registra il solito inizio in salita per Trieste, colpita a freddo dai canestri di Daum e Cain per lo 0-6 iniziale. La reazione biancorossa c’è ed è immediata, con Bartley a suonare la carica e la formazione di Legovich a pareggiare prima sul 6-6 con Davis poi con la tripla di Campogrande che risponde a Daum per il 9-9 del 5’.

Sale l’intensità difensiva, punteggio bloccato per un paio di minuti poi quattro triple consecutive (Radosevic, Daum e due volte Filloy) lanciano la Bertram sul 16-23 di fine primo quarto. Tortona continua a volare grazie alla precisione dall’arco: il 7/11 in apertura di secondo parziale (bombe di Radosevic e FIlloy) disegna il massimo vantaggio della formazione piemontese sul 18-29 con Legovich costretto a chiamare time-out.

Trieste prova a reagire ma fatica contro un’avversaria che continua a colpire con impressionante precisione dalla distanza, al tiro a segno si iscrivono anche Severini e Tavernelli con le triple che dilatano il divario sino al 22-39. Finale di tempo con reazione biancorossa: il parziale di 9-3 culminato con il canestro pesante di Campogrande manda le squadre al riposo sul 31-42 e ha il merito di tenere aperta la partita.

Tortona rimette le cose a posto in apertura di secondo tempo. Parziale di 6-0 per il 31-48 che costringe Legovich a un immediato time-out, la carica la suona Bartley che trascina i compagni e ispira il parziale di 14-2 chiuso dalla tripla di Bossi che riapre i giochi sul 45-50 con due minuti sul cronometro del terzo quarto.

Bertram lucida nella reazione, brava a tornare in doppia cifra sul 48-59 e poi ad accelerare nel parziale finale risalendo sul 54-73. Trieste perde Davis, fuori per cinque falli, e alza bandiera bianca consegnandosi nelle mani della sua avversaria e scivolando fino a un imbarazzante meno 28 chiudendo sotto le bordate di fischi dell’Allianz Dome sul 60-88.