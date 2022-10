Pattinaggio, esordio in maglia azzurra per la triestina Nina Dazzara (Polet)

TRIESTE. Nuovo esordio in azzurro per il pattinaggio su rotelle triestino. Nina Dazzara, atleta tesserata per il Polet, ha preso parte alla Coppa Europa svoltasi sulla pista di Roccaraso (L’Aquila).

Nina, classe 2006, si è piazzata a metà classifica nella categoria Jeunesse raggiungendo l’ottava posizione finale. Soddisfazione in casa Polet e per gli allenatori Mojmir Kokorovec e Francesca Roncelli che nel 2022 ha portato tre propri atleti in azzurro nel singolo artistico. Prima di Dazzara avevano rappresentato l’Italia sia Sani Gregori che Kevin Zenic, entrambi impegnati nella tappa di World Cup in Portogallo.

Intanto fervono i preparativi per l’inizio del Campionato del Mondo in programma quest’anno a Buenos Aires. La kermesse argentina prenderà ufficialmente il via lunedì 24 ottobre per concludersi il 6 novembre. A rappresentare il Friuli Venezia Giulia ci saranno atleti provenienti dalle province di Gorizia e Udine. Nessun rappresentante triestino è riuscito a qualificarsi.