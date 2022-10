Basket femminile, per il Futurosa secondo stop casalingo consecutivo

TRIESTE A testa alta, contro quella che è da considerare la candidata numero uno per la promozione, Futurosa subisce la seconda sconfitta casalinga di questo inizio di campionato. Risultato giusto nella sostanza, con Castelnuovo Scrivia che ha meritato i due punti conducendo il match con autorità sin dalla palla a due iniziale, sicuramente ingeneroso nella forma per la formazione di Scala che ha saputo impegnare la più quotata avversaria fino a pochi minuti dalla sirena finale.

Scarto pesante ma che non fotografa fedelmente un match più combattuto di quanto racconti il 62-85 finale, maturato nelle battute finali quando Futurosa ha mollato consegnandosi alla sua avversaria. Sul campo si è vista la differenza di struttura atletica e tecnica tra due squadre costruite con obiettivi diametralmente opposti. Castelnuovo ha saputo sfruttare a suo vantaggio il maggior tasso fisico, dominando sotto i tabelloni un match che ha concluso con oltre venti rimbalzi di vantaggio. Pronti–via e Castelnuovo Scrivia impone il suo ritmo trovando con continuità la via del canestro e contrastando efficacemente le trame offensive di un’avversaria che fatica tremendamente a sviluppare il suo gioco. Marangoni e Premasunac protagoniste del parziale iniziale che al 4’ porta le piemontesi avanti 0-10, la bomba di Bosnjak sblocca Futurosa in un parziale che vede comunque le ospiti allungare fino all’8-20.

Nel finale di quarto la bomba di Carini e un paio di buone iniziative di Camporeale consentono alle padrone di casa di ridurre il gap sotto la doppia cifra di svantaggio e chiudere sul 13-22. Riparte meglio Castelnuovo, avvio di secondo quarto che al 4’ registra un significativo 18-34. Futurosa cresce con il passare dei minuti e, grazie al rientro in campo di Miccoli comincia a ricucire il passivo. il 10-4 firmato dalla lunga triestina riporta le padrone di casa a meno dieci costringendo coach Molino a chiamare time-out. Ancora Miccoli e la tripla di Bosnjak per il 32-38, ultimo minuto e mezzo di primo tempo che vanifica l’ottimo lavoro delle rosanero con la tripla di Leonardi e il severo antisportivo fischiato a Camporeale che consente alle ospiti di riprendere la doppia cifra di vantaggio.

Nella seconda metà di gara Futurosa prova a rientrare ma vede costantemente frustrati i suoi tentativi di recupero. Minimo svantaggio a inizio quarto con la bomba di Streri che firma il 51-58 e match comunque vivo fino al 58-71 siglato da Miccoli con 4’40” sul cronometro. Sullo striscione del traguardo le ragazze di Scala gettano la spugna, Castelnuovo non allenta la presa e allunga toccando il +23 finale