Eccellenza, Tuccia regala al San Luigi tre punti contro il Kras

TRIESTE Il Sistiana ipoteca il derby e prosegue la marcia, una invenzione di Tuccia regala al San Luigi tre punti di platino contro il Kras. Il Sistiana non intende fermarsi quindi e mette in cassa anche la sfida casalinga di ieri con il Chiarbola/Ponziana, match valido per l'ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza.

La formazione di Denis Godeas ha il merito di approcciarsi con il piglio giusto, trovando spazi e tempi che conducono al vantaggio attorno al 10' con Slatic, abile a sfruttare in spaccata una dinamica su calcio d'angolo. Il Chiarbola latita sul piano del gioco e soffre la manovra dei “delfini” in chiave offensiva. Tema che sortirà ancora un paio di occasioni, tra cui una traversa scheggiata da Gotter, ma soprattutto il raddoppio avvenuto al 35', con un diagonale chirurgico di Colja. Derby chiuso o quasi. Nella ripresa il Chiarbola, (ri)animato da una serie di cambi, fornisce segnali accettabili, ma il Sistiana pensa bene di evitare rischi di sorta, calando il sipario in avvio con una stoccata al volo di Gotter, innescato da Colja.

Nel finale il Chiarbola/Ponziana denota almeno una degna dose di orgoglio, coglie una traversa con Stipancich e va a segno con Tomat, ben servito da Delmoro, rete che sgorga sui titoli di coda e che non consente di riaprire la pratica. Un mercoledì da “leoni” anche per il San Luigi, che nella serata di ieri ha piegato il Kras per 2-1.I carsolini collezionano occasioni niente male, vedi quelle con Autiero, Paliaga e Pagliaro, ma il San Luigi c'è e lo dimostra con la staffilata ravvicinata di Mazzoleni al 42'. Nel secondo tempo, al 39', il Kras pareggia il conto con Paliaga ma quando il segno X sembra cosa buona e giusta, ecco la stoccata al volo inventata da Tuccia che rovina i piani al Kras. —

