Basket femminile, l’ala triestina Leonardi sfida l’ex squadra Futurosa: «Sarà una grande emozione»

TRIESTE Con la maglia del Futurosa aveva disputato due stagioni che l’avevano proiettata, giovanissima, ad arricchire in fretta il suo curriculum fuori sede. Sabato, l’ala triestina Francesca Leonardi ora in forza al Castelnuovo Scrivia, sfiderà da avversaria la sua ex squadra con cui vinse nel 2016 il titolo regionale Under 14 prima di passare alla Reyer Venezia (due scudetti giovanili e alcune presenze in A1) e consacrarsi anche in azzurro con due ori europei: U16 nel 2018 e U18 l’anno seguente.

Leonardi aveva già incrociato la strada del Futurosa alcune stagioni fa quando militava a Pordenone, ma in una serie B presto stretta per un talento confermato a Pordenone e Ponzano in A2, e con l’Italia U19 al Mondiale dell’agosto 2021. Era il preludio all'assalto alla serie A1 con il Basket Team Crema, ma la lesione del legamento crociato anteriore destro durante una gara lo scorso novembre ha privato Francesca della gioia della promozione (vissuta a bordocampo) e della convocazione all'Europeo U20 di quest’estate. A giugno è arrivata la chiamata di una società ambiziosa come Castelnuovo e, quasi 10 mesi dopo l’operazione, Leonardi ha riassaporato un match ufficiale (domenica scorsa), in cui ha già mostrato le sue qualità. Ora la attende la sfida all’Allianz Dome: «Proverò un mix di forti emozioni nel tornare a casa in una piazza di basket che ha prodotto diverse giocatrici di serie A, e affrontare una mia ex squadra nel palazzo dove dalle scuole elementari fino alle medie non mi perdevo una sola partita della Pallacanestro Trieste. Ci torno inoltre con la motivazione in più di chi è appena rientrata da un lungo infortunio e vorrà fare il meglio possibile per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo promozione».

Violare il parquet del Futurosa non sarà però scontato: «Affronteremo un gruppo giovane - spiega Leonardi - che gioca in velocità e con aggressività. Attenzione anche al loro entusiasmo e al fatto che le ragazze si conoscono già bene tra di loro. È quello che a Castelnuovo stiamo ancora costruendo».