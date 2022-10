Triestina calcio sconfitta anche nel derby col Padova, ma è un ko diverso

TRIESTE. Al Rocco arriva un’altra sconfitta. Perdere il derby fa male: per la storia, per i tifosi e per la classifica. Ma questa dell’Unione è una sconfitta diversa dalle altre. La squadra ha risposto bene, ha giocato in modo ordinato e intenso, ha anche concluso 3-4 volte nello specchio della porta. Il Padova però è solido,cinico e concreto. I biancoscudati hanno saputo sfruttare le pochissime occasioni. L’Unione invece no ma già il fatto di averle create è un passetto in avanti.

LE FORMAZIONI

Pavanel dopo lo sto con l’Albinoleffe sciglie le riserve e va con l’assetto a specchio rispetto ai patavini. Il sacrificato è Alessio Sabbione che fa posto a Pezzella. Davanti a Pisseri ci sono Ciofani, Sottini e Di Gennaro con Furlan e Sarzi ai lati. Sull’asse centrale Pezzella con Crimi e Gori a fare da scudieri e davanti Felici e Adorante Ganz. Caneo conferma l’idea della vigilia utilizzando un centrocampista in più nella mediana.

LA PARTENZA

Le due line mediane rafforzate battagliano a centrocampo coprendo ogni spazio per la manovra offensiva. Così l’unico brivido lo concede un’uscita a vuoto di Pisseri su calcio piazzato del Padova da sinistra.

La prima vera chance è dell’Unione con Pezzella che lancia bene di prima Felici che potrebbe tirare e invece ha l’altruismo di servire Adornate la cui deviazione sporca costringe Donnarumma a fermare la palla sulla linea di porta. Gli ospiti rispondono con una veronica in area di Ceravolo sulla quale interviene in copertura Ciofani.

GIOCO VIVACE

Il match si sviluppa in modo vivace e soprattutto la Triestina mostra maggior intensità rispetto allle ultime prestazioni (per la verità ci voleva poco). Gli alabardati si muovono con ordine e Pezzella illumina per gli inserimenti di Felici e Furlan.

LO SVANTAGGIO

Purtroppo al 29’ si infortuna seriamente Crimi ed entra Lovisa. L’Union non riesce nemmeno ad assestrasi e un minuto dopo il Padova passa in vantaggio con una rete d’esperienza: sponda al limite di Ceravolo e stoccata perfetta dai 20 metri di Piovanello.

LA RISPOSTA

L’Unione non resta ferma e continua a combattere con buon vigoria anche se con meno ordine. Pezzella ci prova da punizione decentrata ma la palla sorvola la traversa. Il Padova è più fisico e si affida all’estro di Piovanello che salta sistematicamente Sarzi. Si va al riposo con l’Unione sotto di una rete ma non nella prestazione almeno nella prima mezz’ora.

LA RIPRESA

L’Unione riparte con lo spirito giusto: Gori scaglia un pallone pericoloso da fuori ma soprattutto al 4’ l’interno a giro di Felici incontra un gran tuffo di Donnarumma. Poi è Lovisa a fornire un ottima palla in area a Pezzella che trova ancora il portierone euganeo. e due minuti più tardi è ancora Lovisa a mettersi in evidenza con un sinistro fuori non di molto.

La curva apprezza e sostiene a gran voce i ragazzi di Pavanel.

I CAMBI

Il tecnico alabardato fa uscire l’ammonito Sarzi Puttini per Rocchetti e Ganz sostituisce Adorante. Sul piano tattico non cambia nulla. Il Padova risponde con la sostituzione del tandem davanti. Su angolo di Pezzella arriva anche un palo esterno colpito dalla deviazione di Sottini.

LA CHIUSURA

L’Unione è padrona del campo contro un Padova irretito. Il gol potrebbe arrivare e Pava mette Minesso per un Gori un po’ claudicante. Ma nel momento migliore arriva il raddoppio: uscita sbagliata di Di Gennaro e prateria per DeMarchi che infila Pisseri. La Triestina ci prova fino in fondoma la partita finisce così. Con un’altra sconfitta al termine però della miglior prova della stagione.