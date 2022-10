Il Giro d’Italia, impegnativo ma equilibrato, tifa per Ganna

MILANO Si accendono le luci sul Giro d’Italia 2023 e tornano le suggestioni che lo rendono un appuntamento speciale. Sul palco del Teatro Lirico di Milano, scelto per la presentazione dell’edizione numero 106, a fare gli onori di casa c’è Jai Hindley, il re della scorsa edizione che ha surclassato l’ecuadoriano Carapaz e lo spagnolo Landa. «Ho ricordi bellissimi – dice l’australiano – e la tappa indimenticabile per me è Campo Imperatore».

Il lungo applauso scioglie Vincenzo Nibali, ormai un ex: «Sono sincero, ho osservato questo Giro ancora da corridore, forse elaborerò il distacco dalle corse all’inizio della prossima stagione». Poi entra nel dettaglio: «È ben disegnato, con una prima parte movimentata e dalla seconda settimana devi dare il massimo, le montagne fanno paura».

La caccia al Giro partirà dall’Abruzzo, omaggio alla passione di questa terra: la cronometro di apertura, sabato 6 maggio, si svolgerà sulla pista ciclabile “Via Verde” della Costa dei Trabocchi fino a Ortona. La seconda tappa poi, da Teramo a San Salvo, sarà di 204 km. E la terza scatterà da Vasto. Il 12 maggio si tornerà ancora in Abruzzo, con l’arrivo in salita sul Gran Sasso.

Ed è qui, nell’Italia centrale, che si deciderà chi non potrà vincere. Sarà una corsa meno dura. Ma gli amanti delle due ruote aspettano di ammirare la classe di Remco Evenepoel, il belga campione del mondo, e di Primoz Roglic, lo sloveno che potrebbe cercare il riscatto dopo il Tour. L’Italia, invece, attende la decisione di Filippo Ganna, il corridore più veloce del mondo (pare abbia deciso di partecipare).

Il 18 maggio sarà già spettacolo con la Bra-Rivoli e con la salita del Colle Braida. Ed è già battaglia nella tredicesima frazione, da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana il 19 maggio, unico sconfinamento di questa edizione. La corsa salirà sul Gran San Bernardo che, con il suo paesaggio mozzafiato e le sue pendenze, sarà la Cima Coppi. Dal Piemonte si arriva alla località svizzera dove Alberto Tomba centrò la vittoria numero 50 in Coppa del mondo nella gara d’addio della carriera. Saranno le salite le gemme preziose di questo evento. Il 23 maggio si passa dalla Lombardia al Trentino sul monte Bondone. Venerdì 26 i corridori affronteranno il tappone dolomitico con le Tre Cime di Lavaredo. Il gruppo dovrà percorrere 182 km con 5400 metri di dislivello e partenza da Longarone: sarà anche la tappa della memoria, dove il Giro, commemorerà le vittime del Vajont, a 60 anni dalla tragedia.

La battaglia sarà tutta nei 100 km che precederanno il traguardo: i corridori dovranno scalare il Passo Campolongo, Passo Valparola per arrivare al Passo Giau. La tappa si concluderà con la scalata fino alle Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti italiane dove nel 2013 ci fu l’assolo di Vincenzo Nibali che in quell’anno vinse il suo primo Giro in una bufera di neve.

Il 27 maggio toccherà alla salita del Monte Lussari, la cronoscalata con 1766 metri di altitudine, la tappa che sconfina in Slovenia. Alla sera, il Giro si trasferirà a Roma: partenza in Austria, a Klagenfurt e arrivo con un aereo charter nella Capitale sulla scia dell’evento globale che è la Ryder Cup di golf, in programma a fine settembre.