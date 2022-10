Corsa dei Castelli a Trieste: oltre 2mila i partecipanti, Family Run compresa

TRIESTE Oltre 2mila i partecipanti alla Corsa dei Castelli in programma dal Castello di Miramare domenica 16 ottobre a Trieste. Quest’anno è stato battuto il record della gara: se fino all’anno scorso il percorso era stato “mangiato” in 29 minuti e 49 secondi; ora il tempo più veloce per percorrerlo è di 28 minuti e 57 secondi.

A battere il record il vincitore della classifica maschile di quest’anno: Balew Birhanu (Bahrain), considerato il favorito anche il giorno della vigilia.

La competizione femminile è stata invece vinta da Kerubo Kerage (Kenya).

Partecipatissima come sempre la Family Run di 8 chilometri fino a piazza Unità: molte le famiglie con bambini che hanno deciso di parteciparvi, grazie anche al clima mite della giornata. Notizia in corso di aggiornamento