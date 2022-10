Corsa dei Castelli a Trieste: 8mila iscritti al via da Miramare. Come cambia la viabilità

TRIESTE Giù il sipario sulla sesta edizione della Corsa dei Castelli. La manifestazione podistica, curata dall’Asd Promorun, si svolgerà domenica mattina sui percorsi disegnati tra il Castello di Miramare e il Castello di San Giusto, sede d’arrivo della 10km agonistica e di quella dedicata ai non tesserati Fidal mentre sarà Piazza Unità ad ospitare il traguardo della Family di 8km.

Oltre 1500 le persone attese sulle strade del capoluogo regionale. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento sono state emesse le consuete ordinanze sulla viabilità, queste le misure principali: interruzione temporanea, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, per tutti i veicoli, dalle 6 alle 14, lungo la semicarreggiata lato mare, dal Bivio di Miramare direzione Trieste fino a Largo Roiano e da Largo Roiano fino a Riva Tre Novembre sul lato destro della carreggiata.

Interruzione temporanea della viabilità, dalle 9:45 alle 12 da Riva Tre Novembre fino a Piazza Tommaseo e da Piazza Tommaseo fino all’incrocio con Via del Mercato Vecchio in entrambe le direzioni. É stato istituito poi il divieto di transito, dalle 7 alle 10:15, dal Bivio al Castello di Miramare, e dalle 8 alle 12 in ingresso e in uscita dal Park Bovedo e dal Porto Vecchio da Viale Miramare. Vigerà inoltre il divieto di transito, dalle 9 alle 12, da Largo Roiano a Riva III Novembre, all’uscita da Largo Santos nell’intersezione con Via Cavour e in Via Valdirivo per quanto concerne solo il tratto da Via Trento a Via Cavour. É stato poi istituito il divieto di transito, dalle 9:45 alle 12, da Via Valdirivo con l’intersezione di Via Cavour in direzione Riva III Novembre, dalle 10 alle 12 in Largo Riborgo nell’intersezione con Via Donota e in Piazza Benco dalle 10 alle 12. Infine dalle 10 alle 12 non si potrà transitare in Via del Monte e sempre, dalle 10 alle 12, sarà vietato transitare nel tratto che va da Via Capitolina 29 fino alla Via San Giusto. Si possono effettuare ancora le iscrizioni dalle 7.30 alle 9 presso le scuderie del Castello di Miramare.