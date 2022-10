Triestina calcio, l’Unione ha cambiato trenta allenatori dal 2009

TRIESTE Quello di Bonatti è stato l’ennesimo esonero di un periodo burrascoso per la panchina alabardata che dura da tredici anni.

L’ultimo periodo di stabilità biennale alla guida della Triestina, risale infatti a Rolando Maran, che rimase in sella dal 2007 al 2009. Da quel momento ci sono stati addirittura 30 cambi sulla panchina dell’Unione (in tutto 25 allenatori, visto che alcuni sono tornati più volte), cioè una media di oltre due avvicendamenti a stagione. L’anno seguente all’addio di Maran, furono ben tre i tecnici a succedersi sulla panchina alabardata: cominciò Gotti, proseguì Somma e chiuse Arrigoni con il play-out perso contro il Padova. Ma arrivò il ripescaggio, inutile perché l’anno seguente ci fu un’altra retrocessione, con il cambio Iaconi-Salvioni che non portò nessun progresso. Una volta in serie C, il tourbillon continua: Discepoli inizia ma viene esonerato per far posto a Galderisi, anche se arriva un’altra retrocessione (e poi anche un fallimento). Ma perfino in Eccellenza non c’è pace: fra i dilettanti comincia Sambaldi, ma dopo otto giornate fa posto a Costantini. Nella stagione 2013/14 inizia proprio Costantini, ma dopo cinque giornate arriva Rossitto. Poi le due annate più pirotecniche in serie D con Pontrelli: nel 2014/15 inizia Lotti, poi arriva Ferazzoli, quindi Gagliardi, poi ancora Lotti e infine per i play-out torna Ferazzoli. L’anno seguente addirittura cinque tecnici diversi: si parte con Masitto, poi Lotti, quindi Roncelli, a seguire Doardo e poi, con l’arrivo di Milanese, ecco Bordin. Finalmente nel 2016/17 un anno senza scossoni con Andreucci. Con l’approdo in serie C ritornano però i cambi in corsa: Sannino si dimette e viene sostituito da Princivalli, ma l’obiettivo play-off viene fallito. Nel 2018/19 arriva Pavanel e resta in sella per tutta la stagione sfiorando la promozione in serie B, ma l’anno successivo dopo cinque giornate deve far posto prima a Princivalli e poi a Gautieri. Quest’ultimo inizia in panchina nel 2020/21 ma dopo tredici giornate viene sostituito da Pillon, con risultati però negativi. Lo scorso anno invece, nonostante l’annata non entusiasmante, Bucchi riesce a portarla in porto dalla prima giornata all’eliminazione nei play-off. E adesso, con Bonatti-Pavanel, l’ennesimo cambio.A.R.