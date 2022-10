Triestina calcio in cerca di allenatore: quasi fatta per Pavanel

Aggiornamento ore 15.30. Dopo il colloquio a ora di pranzo tra Massimo Pavanel e la dirigenza della Triestina al 90% l’ex alabardato siederà sulla panchina a sostituire l’esonerato Andrea Bonatti. Per la firma il club e il tecnico attendono il rientro del presidente Simone Giacomini al momento impegnato a Dubai per l’apertura di una nuova sede di Stardust. Il numero uno alabardato dovrebbe rientrare sabato e quindi domenica La Triestina contro l’Albinoleffe dovrebbe quasi certamente essere guidata da Augusto Gentilini, tecnico della Primavera, incaricato di traghettare momentaneamente il post-Bonatti.

TRIESTE La firma ancora non c’è ma Massimo Pavanel al momento si porta in pole position. L’ex allenatore della Triestina e del Padova a ora di pranzo oggi, mercoledì 12 ottobre, si è incontrato con la dirigenza della Triestina. Un passo avanti dunque verso la sostituzione di Bonatti. In realtà sul tavolo del club ci sono ancora in nomi di Viali, Torrente e Maddaloni ma Pavanel sembra in questo momento in vantaggio sugli altri candidati.