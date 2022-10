Triestina calcio, l’Unione sprofonda sul campo della Pro Sesto: urge un cambio di rotta

Altro che bis della vittoria con la Virtus Verona. A Sesto San Giovanni, contro una delle squadre più modeste del girone, la Triestina sprofonda nella seconda sconfitta stagionale. Una sconfitta grave perché senza attenuanti con una Triestina che, prima dell’espulsione al 40’ della ripresa di Paganini, non riesce a rimontare nemmeno con uomo in più. E non è bastato nemmeno il vantaggio iniziale con un calcio d’angolo di Pezzella perché poi è arrivato il giusto pareggio dei padroni di casa e a inizio ripresa il gol di Bruschi. L’assedio finale degli alabardati, schierati a quattro punte ma con tanto disordine è stato inutile e forse più imbarazzante del resto della gara con due colpi di testa di Minesso e un piatto di Ganz troppo deboli. Deboli come gli alabardati. Così non si va da nessuna parte. E’ urgente un cambio di rotta. Prima che sia troppo tardi.