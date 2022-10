Pallacanestro Trieste, esame di personalità al PalaDozza con la Virtus

TRIESTE Parola d’ordine: provarci. Provarci comunque. E se il ricordo dell’unico exploit al PalaDozza sembra lontanissimo risalendo a 21 anni fa, si può pur sempre pensare ai colpacci più recenti in casa dell’altra regina del basket italiano, Milano. Qualche volta, anche nel basket, succede che l’impossibile si verifichi.

Più realisticamente, la Pallacanestro Trieste stasera alle 20 sul parquet della Virtus Bologna va in cerca di risposte. Troppo brutta l’esibizione di domenica scorsa in casa contro Pesaro. Nel corso della settimana i biancorossi hanno lavorato su tattica e atteggiamento. Marco Legovich ha fatto un discorso chiaro ai suoi, come rivela nelle considerazioni del prepartita: «Ho detto alla squadra che in questo momento più che pensare all’avversario dobbiamo pemsare a noi stessi per mettere in campo quello che bisogna dare in una partita di serie A».

Il tecnico biancorosso si aspetta le Vu nere decise a riscattare il debutto perdente in Eurolega al PalaDozza ma invita la squadra a considerare soprattutto la prima prestazione bolognese in campionato, con il successo a Napoli dopo che si era trovata pesantemente sotto. «Negli ultimi due periodi hanno messo in campo un’aggressività, una tenacia, una difesa e un’efficienza offensiva di primissimo livello».

Quindi, che fare? Resistere alla pressione della Virtus, continuando a giocare con il proprio ritmo. Trovare continuità. «Dopo un cattivo attacco una buona difesa, un recupero, un rimbalzo, tornare in attacco controllando il ritmo e dando ordine al nostro attacco», spiega ancora Legovich. Tra le esigenze imprescindibili per almeno provarci c’è un tiro da tre punti da ritrovare: negli ultimi test del precampionato e all’esordio contro la Carpegna i biancorossi sono mancati clamorosamente. Indispensabile anche allungare i tempi dell’intensità difensiva, finora troppo spesso espressa solamente a sprazzi. Difronte, inutile sottolinearlo, c’è uno squadrone dalle risorse infinite che sa come punire qualsiasi errore. E non c’è da fare distinzioni tra starting five o panchina per il team di Scariolo: talento e fisicità si sprecano e se la gara viene messa su quel piano Trieste non ha possibilità. Serviranno aggressività e concentrazione. Guai a bissare l’approccio visto contro Pesaro.

La Virtus, in emergenza fino a qualche settimana fa, ha ancora assenze eccellenti ma in Eurolega ha recuperarto Jaiteh. Contro Monaco era stato lasciato fuori per turnover Ruzzier, possibile che venga invece proposto stasera contro la squadra che lo ha lanciato. Un confronto con Stefano Bossi avrebbe per entrambi un sapore particolare.

Il programma: Givova Scafati-Armani Milano (ore 16, arbitri Mazzoni-Quarta-Valzani), Unahotels Reggio Emilia-Bertram Tortona (17.35, arbitri Lanzarini-Grigioni-Noce), Dolomiti Energia Trento-Nutribullet Treviso (18, arbitri Begnis-Paglialunga-Di Francesco), Banco di Sardegna Sassari-Tezenis Verona (19, arbitri Lo Guzzo-Bartoli-Galasso), Happy Casa Brindisi-Ge.Vi Napoli (19.30, arbitri Sahin-Borgioni-Nicolini), Segafredo Bologna-Pallacanestro Trieste (20, arbitri Rossi-Perciavalle-Capotorto).