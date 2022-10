Futurosa, prima amara con una netta sconfitta contro il Broni al Dome

TRIESTE Prima stagionale amara per Futurosa che esordisce nel campionato di serie A2 con una netta sconfitta.

Contro Broni, la formazione di Scala ha retto alla pari per un tempo, nella ripresa quando le avversarie hanno trovato maggiore confidenza con il canestro e alzato l'intensità della loro difesa, ha faticato tremendamente a costruire buoni tiri finendo per essere punita da un passivo eccessivo per l'impegno profuso nel corso dei 40 minuti. Botta e risposta Manzotti- Bosnjak per il 3-4 iniziale poi, dopo un avvio contratto, trascinata dalle buone iniziative di Sammartini e dal canestro di Castelletto, Futurosa allunga sul 9-4. Ancora Sammartini firma il massimo vantaggio rosanero sul 12-7 poi i primi cambi di Scala che inserisce Carini e Streri per Castelletto e Bosnjak. Broni rientra, firma per due volte la parità prima con la bomba di Colli sul 13-13 e poi sempre con Colli sul 15-15 prima del canestro di Cumbat che consente alle padrone di casa di chiudere il primo quarto sul 17-15. Si riparte nel segno di Mattera, due canestri per il sorpasso lombardo. Camporeale da tre per il 20-19 in un secondo quarto dove le due squadre abbassano le percentuali di tiro. La tripla di Manzotti a metà parziale e il conseguente 24-26 costringe Scala a fermare la partita. Dopo il time-out circolazione offensiva più fluida con Castelletto, Miccoli e una Sammartini che sale in doppia cifra a firmare il 32-28.

Finale di tempo sanguinoso per Futurosa che subisce la tripla di Coser e, dopo lo sfondamento di Miccoli che gestisce male l'ultimo potenziale possesso, due liberi regalati da Castelletto a Grassia per il 32-32 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi. Tre minuti senza canestri dal campo, ci pensa Kantzy a sbloccare il risultato segnando i suoi primi punti dalla lunetta e poi la tripla che regala il +5 alle pavesi. Inerzia della partita in mano alla formazione di Magagnoli che allunga prima sul 37-45 e poi chiude il terzo quarto sul 38-49. Broni, in fiducia, comincia a colpire con precisione da tre punti. Tre bombe consecutive per il 40-60 a 6' dalla fine. Futurosa ci mette tutto il suo orgoglio, rientra 49-63 a 2'41" dalla sirena prima del nuovo miniparziale ospite che con un 10-0 finale sancisce la prima sconfitta stagionale per le ragazze guidate da coach Scala.