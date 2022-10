Canottaggio, quattro titoli triestini ai Tricolori di coastal rowing

TRIESTE. Anche all'Isola di Procida i canottieri triestini lasciano il segno, rivelandosi come atleti più esperti ed agguerriti, vincendo, anche per società diverse, due titoli italiani, due argenti e una medaglia di bronzo.

Dopo un rinvio delle gare venerdì 30 settembre causa condizioni meteo marine avverse, le gare del Campionato Italiano di coastal rowing riprendevano sabato primo ottobre e giungeva nella categoria master la vittoria di Spadoni (Saturnia), nel singolo 43/54, che prevaleva su Savoia e La Pescara.

Ancora tra i master medaglia d’argento per Barbara Nespolo (San Marco) nel singolo over 54 e per il doppio ancora al femminile di Fulvia Bartole e Laura Makovec (Società Ginnastica Triestina) nella categoria 43/54.

Domenica 2 ottobre mattina è stata invece la volta dei senior, con in acqua diversi atleti di ottimo livello nella disciplina del coastal rowing, alcuni medagliati in questa disciplina a livello mondiale.

Un titolo combattuto e meritato è stato quello ottenuto dalla Ginnastica Triestina di Andrea Milos e Stefano Morosinato, che dominavano nella loro specialità e che regolavano il Posillipo ad oltre un minuto e lo Stabia a più di due minuti di distacco, conquistando di prepotenza la prima piazza.

Tesserato per club da fuori regione, dominio incontrastato per Simone Martini (Sc Padova), atleta di alto livello, che nel singolo ha qualificato la barca per i Giochi Olimpici di Tokyo ed più volte medagliato ai mondiali di coastal - oggi è anche consigliere federale in quota atleti - che a Procida ha distanziato Partenio a oltre due minuti e Pallanza a tre.

Titolo italiano anche per il doppio senior mix di Annalisa Cozzarini e Sebastiano Panteca (tesserati per la Rc Genovese), che hanno avuto ragione sull'Ichnusa di oltre 30 secondi lasciando Arolo, terzo, a un minuto e mezzo di distacco.

Soddisfazioni ai Campionati tricolori di coastal rowing sono giunte anche per i muggesani della Pullino che hanno conquistato il bronzo nel 4 di coppia con timoniere.

Risultati. Campioni Italiani. Oro: singolo master 43/54 Spadoni (Saturnia); doppio senior Milos, Morosinato (Sgt); singolo senior Martini (Padova); doppio senior mix Cozzarini, Panteca (Rc Genovese).

Argento: singolo master over 54 femminile Nespolo (San Marco); doppio master 43/54 femminile Bartole, Makovec (Sgt).

Bronzo: 4 di coppia senior con timoniere Parovel, Millo, Stadari, Dionis timoniere Castiglione (Pullino).