Ghiacci e #iotifo Sveva ad "Aperitivo sotto canestro"

Un nuovo marchio sulle maglie, “Le Stagioni d’Italia”. Un altro marchio, legato a un istituto bancario della regione, in arrivo. Trattative per la proprietà con un fondo straniero che proseguono. E, naturalmente, un campionato che inizia domenica in casa contro Pesaro. Di tutto questo parla Mario Ghiacci presidente della Pallacanestro Trieste nella puntata di “Aperitivo sotto canestro” che lo vede ospite insieme a Paolo Piattelli, il papà della piccola Sveva che guida l’associazione #iotifo Sveva. Ghiacci e la famiglia di Sveva saranno tra i protagonisti dell’evento che si terrà domani con inizio alle 18 nello spazio antistante l’Allianz Dome (ingresso via Miani) con la Festa della Curva Nord. Verrà presentata la squadra della Pallacanestro Trieste insieme alle giovanili e a Futurosa che partecipa alla A2 femminile e si terrà un’asta di maglie di gioco il cui ricavato andrà appunto all’associazione che ricorda Sveva, che ci ha lasciati proprio il 30 settembre di tre anni fa. Video di Andrea Lasorte, servizio di Roberto Degrassi

23:15