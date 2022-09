Benemerenze Coni, tra i premiati D’Ambrosi, Molinaro e Kontovel

TRIESTE. Dirigenti, tecnici e allenatori in passerella. è successo ieri pomeriggio a Palmanova per la consegna delle benemerenze del Coni al merito sportivo, tecnico e atletico per il 2020.

Molti i premiati accolti dal presidente del Comitato Fvg del Coni Giorgio Brandolin.

Questi i premiati delle province di Trieste e Gorizia.

STELLE D’ORO AL MERITO SPORTIVO. Dirigenti: Massimiliano D’Ambrosi (Canottaggio), Carlo Longo (Ginnastica), Sonia Milic (Tennistavolo), Marina Simoni (Vela).

STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO. Dirigenti: Luigi Molinaro (Calcio-Dama), Romeo Scordino (Tiro a volo), Vittorio Stopar (Pallavolo), Daniele Zucca (Pallavolo).

STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO. Società: Kontovel Società Sportiva (Pallacanestro e Pallavolo).

PALMA D’ARGENTO AL MERITO TECNICO. Ornella Padovan (Ginnastica).

PALME DI BRONZO AL MERITO TECNICO. Claudio Cristin (Canottaggio), Luca Milocco (Pallavolo), Fabrizio Mezzetti (Ginnastica).

MEDAGLIE D’ARGENTO AL VALORE ATLETICO. Max Mandusic (Atletica leggera), Maurizio De Marco (Automobilismo), Dylan Paliaga (Canoa Kayak), Annalisa Cozzarini (Canottaggio), Alice Dorci (Canottaggio), Gustavo Ferrio (Canottaggio), Luca Giurgevich (Canottaggio), Federico Marsi (Canottaggio), Beatrice Millo (Canottaggio), Martina Pellizzari (Canottaggio), Samantha Premerl (Canottaggio), Enrico Secoli (Canottaggio), Sofia Secoli (Canottaggio), Iris Aurora Pecorari (Sport Orientamento), Franco Zumin (Discipline armi sportive da caccia), Davide Lombroso (Pesca Sportiva e attività subacquea), Claudio Zori (Pesca Sportiva), Jana Germani (Vela), Alessio Spadoni (Vela).