Pattinaggio, ai Mondiali argentini non convocata Metka Kuk. Presenti Altieri Degrassi e Qualizza

TRIESTE. Gherardo Altieri Degrassi e Mattia Qualizza saranno gli unici due atleti del Friuli Venezia Giulia a rappresentare l’Italia ai Mondiali di pattinaggio artistico su rotelle in programma tra fine ottobre e inizio novembre in Argentina: a sorpresa il commissario tecnico Fabio Hollan ha deciso di estromettere Metka Kuk.

Fulmine a ciel sereno nel mondo rotellistico azzurro. Nelle convocazioni diramate dal ct della nazionale di pattinaggio artistico su rotelle non è stata inserita Metka Kuk, pilastro della disciplina dell’inline.

«Abbiamo voluto portare un’atleta per categoria e premiare chi ha vinto gli Europei e ha dimostrato di essere più completo sia nella parte tecnica che in quella dei components», il commento del ct azzurro. A Buenos Aires, a rappresentare l’Italia nell’inline, ci sarà dunque la trevigiana Sofia Paronetto, fresca di titolo europeo ottenuto ad Andorra.

Vivo il dispiacere della triestina Kuk: «Essendo la vicecampionessa Mondiale 2021 ed Europea 2022 non mi sarei aspettata di non essere convocata, soprattutto perché sono riuscita a mantenere una buona costanza negli elementi più difficili durante tutte le gare di quest’anno».

La 25enne pattinatrice di Slivia ha anche evidenziato la scelta “anomala” di rinunciare non più ad un’atleta bensì a due per i World Games: «Da un paio di anni per le Senior donne, su tre posti disponibili, l’Italia ha optato per scegliere due atlete, atlete che peraltro sono sempre riuscite ad salire entrambe sul podio. Ciò significa che rispetto ad altre nazioni abbiamo un buon livello in questa disciplina. Mi sembra quindi un peccato per lo sviluppo dell’inline italiano mandare solo un’atleta ai Mondiali su tre posti disponibili…».

Trieste dunque si troverà senza atleti alla rassegna più importante del pattinaggio su rotelle, fatto che non accadeva da almeno 20 anni.

A rappresentare la Venezia Giulia in Argentina ci penseranno dunque due atleti impegnati nelle gare maschili.

Gherardo Altieri Degrassi, stella classe 2004 della Fincantieri Monfalcone, sarà impegnato su due fronti nella categoria Junior: nel singolo della Solo Dance e nella Coppia Danza, in quest’ultima disciplina assieme alla partner modenese Roberta Sasso.

Nei Senior i fari saranno tutti puntati sul 22enne cividalese Mattia Qualizza, atleta di punta del Pattinaggio artistico Pieris, candidato a centrare l’obbiettivo di una medaglia nella Solo Dance.