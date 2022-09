Calcio Dilettanti, il San Luigi si riscatta, batte la Virtus Corno e fa il regalo a Peruzzo

TRIESTE. Vittoria di platino per il San Luigi che dopo le tre sconfitte consecutive di inizio campionato si sblocca contro la Virtus Corno. Rimanere infatti ulteriormente attardati in fondo alla classifica, anche se siamo solo alla quarta giornata, avrebbe potuto complicare il cammino verso la salvezza.

Festeggiano dunque i biancoverdi e doppia festa per il suo presidente Ezio Peruzzo che proprio ieri compiva 77 anni. Il bel regalo gliel’ha fatto Milan Grujic, uno che con i piedi ci sa fare molto bene, sua la doppietta che vale il ko alla compagine friulana. Il primo centro è con una precisa punizione dai venti metri che s’infila delicatamente vicino all’incrocio, il secondo è su calcio di rigore spiazzando il portiere ospite. Due reti su calci da fermo dunque, per quelli in movimento ci sarà da lavorare per mister Sandrin.

La gara si decide praticamente tra il 14’ e il 20’ della prima frazione, nei restanti giri di lancetta i sanluigini pensano soprattutto a controllarla contro un’avversaria che costruisce poco a centrocampo e punge ancora di meno in attacco, quando arriva cioè nei pressi del limite dell’area triestina le possibili opportunità svaniscono all’improvviso. Poche le emozioni, nel primo tempo oltre alle due reti del numero 10 di casa, ci sono ancora da annotare un tiro di Marin (4’) sventato da Nutta, due ribattute di De Mattia (22’ e 30’) su punizioni di Cucciardi e ancora un tentativo di Marin (46’) che impatta male a porta quasi vuota e indirizza alto.

Al 3’ della ripresa grande recupero in difesa di Caramelli su Bressan lanciato a rete, al 13’ una bordata di Kanapari dal limite viene respinta del portiere locale, poi le iniziative di Grujic (23’), Mocchiutti (32’) e Peric (35’) non trovano fortuna. Al 43’ la Virtus Corno rende più palpitante il finale dimezzando lo svantaggio con Libri al 43’ con un tocco di testa in mischia. Un minuto dopo piattone di Zetto dal limite che sfiora palo. Nei 4’ di recupero poi non accadrà più nulla.