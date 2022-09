Calcio Dilettanti, due stoccate dello Zaule firmate da Costa e Cofone abbattono il Forum Julii

CIVIDALE. Un primo tempo per la concretezza, il secondo per una sana gestione. Lo Zaule Rabuiese traduce così la trasferta a Cividale incentivando la classifica d’alto bordo con due stoccate nell’arco della prima frazione. La Forum Julii lancia un degno segnale offensivo solo in avvio di gara, grazie ad una conclusione di Andassio su cui D’Agnolo non si fa trovare dormiente. Poi sono i triestini a salire in cattedra e a prendersi la scena in chiave di attacco.

Le occasioni non mancano ma la precisione sotto porta, almeno nello scorcio iniziale, latita fortemente; vedi l’opportunità sprecata da Lombardi attorno al quarto d’ora. Segnali comunque premonitori. Lo Zaule approda infatti al goal verso il 20’, quando un calcio d’angolo battuto da Palmegiano trova Costa lesto in area per la deviazione aerea che rompe il ghiaccio.

Servirebbe il bis per andare a sorseggiare il tè con più serenità, tema che si realizza verso il 41’, quando una conclusione di Sergi incoccia contro una mano di un difensore di casa. È rigore, concretizzato da Cofone con una saetta centrale ma efficace. Il copione cambia leggermente nella ripresa.

Il Forum Julii aumenta la pressione, lo Zaule concede forse troppo e di dedica essenzialmente alla gestione del doppio vantaggio. La dote potrebbe vacillare al 20’, minuto che vede l’assegnazione di un rigore anche al Forum Julii, pure in questo caso per un fallo di mani, nello specifico di Millo. Su dischetto si propone Filippo ma Luca D’Agnolo ha tempi e riflessi giusti ed esorcizza il tutto. La Forum Julii non riapre quindi la pratica e da quel momento non troverà più troppi varchi utili per tentare la rimonta. E lo Zaule?

Dopo lo scampato pericolo, la formazione di Carola non trova motivi per rischiare inutilmente e bada al sodo, dando respiro alla difesa e concedendosi qualche rara incursione in avanti. Il risultato non cambierà più. La classifica dei viola permane da primo piano.