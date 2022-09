Calcio, una Triestina scialba e in dieci si salva sul campo del Trento

TRENTO-TRIESTINA 1-1

Reti: st 14’ Trainotti, 19’ Paganini.

TRENTO. L’Unione torna dal Briamasco ancora orfana della vittoria. Ma questa volta il risultato di parità è il fatto migliore di una partita poco convincente della Triestina.

L’espulsione per doppia ammonizione a causa di una imperdonabile protesta di Gori ha costretto la squadra di Bonatti a disimpegnarsi in dieci per oltre mezz’ora nella ripresa.

Il gol del vantaggio dei trentini dopo 2’ avrebbe potuto segnare la sconfitta degli alabardati capaci tuttavia di riequilibrare le sorti con una rete d’autore di testa di Paganini. Ma al di là dell’episodio indubbiamente pesante la squadra di Bonatti ha fatto vedere poco o nulla specie in fase offensiva davanti a un Trento piuttosto abbottonato. Insomma l’Unione non ha fatto particolari passi avanti rispetto alle ultime esibizioni a parte la conferma del carattere. Ma è davvero troppo poco per una squadra ambiziosa pur in rodaggio. E anche i tifosi, arrivati in riva all’Adige, stavolta non sono stati teneri con la squadra al momento del saluto. Domenica al Rocco contro la Virtus Verona la pressione sugli alabardati sarà legittima e pesante.